الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يستقبل كيري ويشيد بالدعم الأمريكي

الملك يؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

ازدحام مروري على طريق المطار اثر حادث تصادم بين 4 مركبات - صور

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تفوزان بالجائزة العربية لأعمال الخير

وزيرة الثقافة والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات

السفير الروماني يؤكد ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن

المهندسين تقرر اجراء انتخاباتها في شباط القادم

صحة اربد: الوضع الوبائي مستقر ولكن بحذر شديد

"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

الأحد، 05-12-2021 03:24 م

فلاورد تسجل رقمين قياسيين عالميين احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات

61a36bdeecbb0


الوكيل الاخباري - احتفلت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي، بتحقيق إنجازها التاريخي الخاص بها أيضاً، إذ حطمت العلامة رقمين قياسيين في غينيس للأرقام القياسية عن تصميم أكبر عدد وأكبر كلمة من الورود في العالم حيث صاغت عبارة UAE 50 في فندق العنوان مونتجيميري يوم الأربعاء 25 نوفمبر2021.اضافة اعلان


استغرق فريق العمل المكون من 25من مصممي فلاوردوأكثر من 6ساعات لإكمال مهمة تجميع أكثرعدد وأكبر كلمة مصنوعين من الورود في العالم باستخدام 16 ألف و491وردة حمراء تحت مراقبة وإشراف فريق من الحكام من غينيس للأرقام القياسية،والذي أشرف على جميع مراحل العملية من البداية إلى النهاية، حيث بلغ ارتفاع القطعة الفنية بعد استكمالها 3.6 متراً لتشكل إضافة فريدة إلى احتفالات عام الخمسين لدولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني: "يعتبر تسجيل رقمين قياسيين في غينيس للأرقام القياسيةهو مرأة لطموحنا في تقديم نموذج عالمي لخدماتنا، ومدى تفانينا وإلتزامنا بالإبداع الجماعي. ويسرنا تحقيق هذا الإنجاز الفريد بالتزامن مع الاحتفال بالعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا أن نختتم عام 2021 بتسجيل رقم قياسي في دبي لبدء فصل جديد من مسيرة النمو الاستثنائية التي نشهدها في منطقة الشرق الأوسط، حيث نسعى إلى تحقيق إنجازات أهم في العام القادم".

ومن جهته، علق شادي جاد – مدير تسويق أول في غينيس للأرقام القياسية: "يسرنا أن نشهد ما قدمه فريق فلاورد من شغف وإبداع وجهود لصنع تحفة فنية من الورود نجحوا من خلالها في تحطيم رقمين قياسيين عالميين في إنجازٍ يشكل دافعاً أيضاً لتجنب إهدار الورود من خلال إعادة تدوير تلك التي استُخدمت لصنع أحرف عبارة UAE 50 وأرقامها. يسرنا إعلانهم – مميزين رسمياً".

وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة التي تتبعها فلاورد والتزامها بتقليل إهدار الورود، تشاركت فلاورد مع شركة تدوير لمعالجة النفايات لإعادة استخدام الورود المستخدمة في صنع القطعة الفنية وتحويلها إلى سماد كجزء من مبادرة الحفاظ على البيئة التي تقودها فلاورد.

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

يمكنكم متابعة فلاورد على صفحات Instagram, Facebook & Twitter

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FITMINI_SocialPost_1080x1080_6

ساعة HUAWEI WATCH FIT mini .. الشريك المفضل للاهتمام بصحتك!

AB HQ

لأول مرة في المملكة البنك العربي يطلق بطاقة ائتمانية رقمية خاصة بالشركات بالتعاون مع فيزا

RiseUp 2021

منصّة زين تُتيح الفرصة لـ10 شركات ناشئة للمشاركة في قمة رايز أب RiseUp Summit 2021 في القاهرة

ASQ - Level 2-01

مطار الملكة علياء الدولي يجدد المستوى الثاني من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار

Picture1-1

OPPO Reno6 5G يحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للبطارية

Capital Bank Daman- image 2

الضمان الاجتماعي تطلق خدمةDaman Pay لدفع الاشتراكات إلكترونياً بالتعاون مع كابيتال بنك

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2021-11-23 at 9.45.24 AM

فلاورد : الابتكار والاستعداد هما الطريق إلى النجاح

fffff

فلاورد تستعد لدخول غينيس للأرقام القياسية يوم 25 نوفمبر