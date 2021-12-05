فلاورد تسجل رقمين قياسيين عالميين احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات

الوكيل الاخباري -
احتفلت فلاورد، الوجهة
الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة،
بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي، بتحقيق
إنجازها التاريخي الخاص بها أيضاً، إذ حطمت العلامة رقمين قياسيين في غينيس
للأرقام القياسية عن تصميم أكبر عدد وأكبر كلمة من الورود في العالم حيث صاغت
عبارة UAE 50 في فندق العنوان مونتجيميري يوم
الأربعاء 25 نوفمبر2021.اضافة اعلان
استغرق فريق العمل المكون من 25من مصممي فلاوردوأكثر من 6ساعات لإكمال مهمة تجميع أكثرعدد وأكبر كلمة مصنوعين
من الورود في العالم باستخدام 16 ألف و491وردة حمراء تحت مراقبة وإشراف فريق من
الحكام من غينيس للأرقام القياسية،والذي أشرف على جميع مراحل العملية من البداية
إلى النهاية، حيث بلغ ارتفاع القطعة الفنية بعد استكمالها 3.6 متراً لتشكل إضافة فريدة إلى احتفالات عام الخمسين لدولة
الإمارات.
وتعليقاً على هذا الموضوع،
قال الرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني: "يعتبر
تسجيل رقمين قياسيين في غينيس للأرقام القياسيةهو مرأة لطموحنا في تقديم نموذج
عالمي لخدماتنا، ومدى تفانينا وإلتزامنا بالإبداع الجماعي. ويسرنا تحقيق هذا
الإنجاز الفريد بالتزامن مع الاحتفال بالعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية
المتحدة. ويسعدنا أن نختتم عام 2021 بتسجيل رقم قياسي في دبي لبدء فصل جديد من مسيرة
النمو الاستثنائية التي نشهدها في منطقة الشرق الأوسط، حيث نسعى إلى تحقيق إنجازات
أهم في العام القادم".
ومن جهته، علق شادي جاد –
مدير تسويق أول في غينيس للأرقام القياسية: "يسرنا أن نشهد ما قدمه فريق
فلاورد من شغف وإبداع وجهود لصنع تحفة فنية من الورود نجحوا من خلالها في تحطيم
رقمين قياسيين عالميين في إنجازٍ يشكل دافعاً أيضاً لتجنب إهدار الورود من خلال
إعادة تدوير تلك التي استُخدمت لصنع أحرف عبارة UAE 50 وأرقامها. يسرنا إعلانهم – مميزين رسمياً".
وتماشياً مع استراتيجية
الاستدامة التي تتبعها فلاورد والتزامها بتقليل إهدار الورود، تشاركت فلاورد مع
شركة تدوير لمعالجة النفايات لإعادة استخدام الورود المستخدمة في صنع القطعة
الفنية وتحويلها إلى سماد كجزء من مبادرة الحفاظ على البيئة التي تقودها فلاورد.
يذكر أن فلاورد هو متجر
الكتروني تأسس عام 2017 معني
بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في
العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل
المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين
والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات
كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها
التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة
للعملاء.
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