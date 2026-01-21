فلاورد تطلق " بطاقة فلاورد " في الأردن بالتعاون مع جيت تو باي وماستركارد

الوكيل الإخباري- تفخر فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بالإعلان عن إطلاق بطاقة فلاورد في الأردن، بالتعاون مع شركة جيت تو باي وماستركارد، لتقديم حل آمن ومرن وقابل للتوسع يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتقاليد الثقافية.

تُعد الهدايا النقدية جزءاً أصيلاً من الثقافة العربية في المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والتخرّج والأعياد. وتأتي بطاقة فلاورد التي تعمل كبطاقة ائتمانية مسبقة الدفع لتواكب هذا التقليد، حيث تمنح متلقيها حرية التسوق في أي مكان وزمان، مع الحفاظ على روح الهدية ومعناها. وتُقدَّم البطاقة مع باقات فلاورد المميزة من الورود، لتجعل من هذه العادة التقليدية تجربة عصرية وذات قيمة خاصة.



ومن خلال الشراكة مع جيت تو باي، الشركة الرائدة في الابتكار والشمول المالي الرقمي، والمتخصصة في تقديم حلول إدارة النقد المبتكرة وتقديم حلول فعّالة ومتكاملة في الأسواق الناشئة، تضمن فلاورد أن تكون البطاقة آمنة ومتاحة لشريحة واسعة من المستهلكين، بما يعكس التزامها بالجمع بين احترام التقاليد وتبني الحلول العملية والحديثة.



ويضيف التعاون مع ماستركارد مستوى عالٍ من المرونة والانتشار العالمي، مما يجعل بطاقة فلاورد خياراً مثالياً للإهداء النقدي.



جمع حفل الإطلاق نخبة من ممثلي الجهات الشريكة. فقد شارك من فلاورد كل الرئيس التنفيذي المالي، السيد/ عباس سيد المهري، ومدير فلاورد في الأردن، السيد/ أيمن خليفة. ومن جانب ماستركارد حضر الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية، السيد/ آدم جونز، أما من جيت تو باي، فقد حضر كل من المؤسس رئيس مجلس الإدارة، السيد/ شادي كيالي، والمدير العام، السيدة/ رشا عصفور.



وتجسّد هذه الشراكة بين فلاورد وجيت تو باي وماستركارد خطوة مهمة في مسيرة تطوّر قطاع التكنولوجيا المالية وحلول الإهداء الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "تُعيد بطاقة فلاورد تعريف تقليد اجتماعي عريق بشكل يتماشى مع متطلبات العصر. من خلال الجمع بين مرونة بطاقة الدفع وأناقة الهدايا المصممة بعناية، نفتخر بتقديم ابتكار يحترم التقاليد ويعزز الشمول المالي. ونتوجه بجزيل الشكر إلى البنك المركزي الأردني وماستركارد على دعمهم، ولشركائنا في جيت تو باي على شراكتهم وتعاونهم."



وقال مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق الأخرى، السيد/ سعود سوار: "في ماستركارد، نحرص دائماً على تسخير قوة الشراكات لابتكار حلول دفع تتماشى مع احتياجات المستهلكين في الأسواق التي نعمل فيها. ومن خلال تعاوننا مع فلاورد وجيت تو باي، نساهم في دفع مسيرة التحول نحو المدفوعات الرقمية في الأردن."



وقالت رشا عصفور، المديرة العامة لشركة جيت تو باي: "يمثل هذا التعاون نموذجاً حياً لما يمكن أن تحققه الشراكات بين الشركات الرائدة في دفع عجلة الابتكار.

ونحن في جيت تو باي نفتخر بدعم فلاورد في إعادة ابتكار تقاليد الإهداء من خلال حلول آمنة وقابلة للتوسع. ومع الخبرة المشتركة بين جيت تو باي وماستركارد، نفخر بتقديم حل يعزز الشمول المالي ويتيح وصولًا أوسع لشرائح المجتمع. ولم يكن لهذا أن يتحقق لولا دعم البنك المركزي الأردني الذي مهد الطريق عبر بيئة تنظيمية آمنة ومتطورة لمبادرات رائدة مثل بطاقة فلاورد."

يمكن للعملاء في الأردن الآن طلب بطاقة فلاورد عبر تطبيق فلاورد أو موقعها الإلكتروني، والاستمتاع بها ضمن باقات الورود المميزة لتجربة إهداء متكاملة وخاصة.



فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.