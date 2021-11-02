فلاورد تطلق حملة عبير الأمل في أكتوبر الوردي

الوكيل الاخباري - قامت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بإطلاق حملة "عبير الأمل" بهدف التوعية بمرض سرطان الثدي في شهر أكتوبر في الأردن.

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وتتضمن المبادرة التبرع بنسبة من مبيعات مجموعة أكتوبر الزهري الحصرية لمركز الحسين للسرطان بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية عن المرض مع كل طلب في شهر أكتوبر.

وأقامت فلاورد ركن في قرية الصويفية لتوزيع الورود للزائرين وتشجيعهم على القيام بالفحص المبكر وأهدت باقات من مجموعة أكتوبر الزهري لأكثر من 15 ناجية من مرض سرطان الثدي.



وقال الرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن فخورون بأن تكون أولى مبادراتنا الكبرى في الأردن تدور حول هذه القضية المهمة.

نحن في فلاورد، نقدّر صحة وسلامة مجتمعاتنا ونسعى دائماً لإطلاق مبادرات تتمحور حول قضايا تهمهم وتفيدهم.

نأمل أن تكون هذه المبادرة مفيدة لعملاؤنا وأحبابهم وأن ننجح بتشجيعهم على إجراء الفحوصات المبكرة لحمايتهم ووقايتهم من هذا المرض."



يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.



