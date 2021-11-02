الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

الامن العام يكشف سبب ازمة السير الخانقة على طريق المطار

المعايطة : خطة تنفيذية لنتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية

لجنة الاوبئة : علمية التدريس الوجاهي مستمرة

إطلاق حملة عمان بيتنا للعام الثاني عشر على التوالي

استقرار أسعار الذهب عالميا

الصحة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز خدمات الطوارئ

مندوبا عن الملك عويس يطلق فعاليات مؤتمر صورة الأردن في العالم في مئة عام في الهاشمية

إطلاق مشروع ترميم الآثار القديمة في موقع أم قيس

عجلون: ندوة علمية حول السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة

مواقع طقس : ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

الثلاثاء، 02-11-2021 04:16 م

فلاورد تطلق حملة عبير الأمل في أكتوبر الوردي

WhatsApp Image 2021-10-15 at 17.25.28


الوكيل الاخباري - قامت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بإطلاق حملة "عبير الأمل" بهدف التوعية بمرض سرطان الثدي في شهر أكتوبر في الأردن.

اضافة اعلان


وتتضمن المبادرة التبرع بنسبة من مبيعات مجموعة أكتوبر الزهري الحصرية لمركز الحسين للسرطان بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية عن المرض مع كل طلب في شهر أكتوبر.

 

وأقامت فلاورد ركن في قرية الصويفية لتوزيع الورود للزائرين وتشجيعهم على القيام بالفحص المبكر وأهدت باقات من مجموعة أكتوبر الزهري لأكثر من 15 ناجية من مرض سرطان الثدي.


وقال الرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن فخورون بأن تكون أولى مبادراتنا الكبرى في الأردن تدور حول هذه القضية المهمة.

 

نحن في فلاورد، نقدّر صحة وسلامة مجتمعاتنا ونسعى دائماً لإطلاق مبادرات تتمحور حول قضايا تهمهم وتفيدهم.

 

نأمل أن تكون هذه المبادرة مفيدة لعملاؤنا وأحبابهم وأن ننجح بتشجيعهم على إجراء الفحوصات المبكرة لحمايتهم ووقايتهم من هذا المرض."


يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

 

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GetAttachment

ما هي خدمات الدعاية والتسويق التي يقدمها السوق المفتوح لمشتركيه؟

0L5A0662

أريج تطلق الحلقة الأولى من بودكاست 100 واط بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن

Huawei Picture 02-11-2021

HUAWEI MateView GT تتربّع على عرش الأجهزة التي تجمع بين العمل والتسلية

البنك-العربي-الشميساني-202101

البنك العربي وتكيّة أم علي يجددان اتفاقية التعاون بينهما

Capital Bank Logo Variations-03

اتفاقية تعاون بين كابيتال بنك والمفوضية الأوروبية وبنك التنمية الهولندي

Toyota Mirai Guiness Record-3

تويوتا ميراي تدخل موسوعة غينيس لأطول رحلة خالية من الانبعاثات الكربونية بلغت 1,360 كيلومتراً