فلاورد تفوز بالفضية في جوائز الصناعة الرياضية SPIA 2023

الوكيل الإخباري - حازت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، يوم 3 من مايو على جائزة الصناعة الرياضية SPIA 2023الفضية عن فئة "أفضل تعاون في مجال الرعاية" لرعاية الشركة لنادي الهلال السعودي.

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وقام بحضورحفل توزيع الجوائز الذي أقامته Sports360X في Atlantis Resorts في دبي واستلام الجائزة، الرئيس التنفيذي للنمو في فلاورد، السيد/ محمد العريفي بالإضافة إلى أعضاء من فريق فلاورد.



وحازت فلاورد على هذه الجائزة لرعايتها لنادي الهلال والتي تعد شراكة مبتكرة تجمع بين عالم الرياضة والتجارة الإلكترونية والتي أدت الى زيادة التفاعل مع العلامة التجارية والوعي بها بالإضافة إلى اكتساب ولاء العملاء.ومن شروط الفوز بهذه الجائزة هو أن تكون العلامة التجارية قد جنت نتائج إيجابية من خلال أي رعاية لنشاطات الرياضة مثل زيادة الوعي بالعلامة التجارية، توسيع قاعدة العملاء واكتساب ولائهم.



وقامت فلاورد من خلال هذه المشاركة بتفعيل مجموعة من الحملات المختلفة التي كونت علاقة حصرية بين لاعبي النادي ومشجعيهم، منها عرض مجموعة من تنسيقات الورود والهدايا التي قام اللاعبون بتصميمها خصيصاً لجمهورهم على متجر فلاورد.

ولتعزيز العلاقة بين جمهور النادي واللاعبين، قامت فلاورد بتفعيل حملة بارزة وهي حملة إهداء اللاعبين التي سنحت بفرصة غير مسبوقة لجمهور النادي بتقديم الهدايا من متجر فلاورد للاعبيهم المفضلين.



ومن خلال هذه الشراكة، تم خلق علاقة إيجابية متبادلة لكل من النادي وفلاورد، حيث استطاعت فلاورد تحقيق هدفها باستهداف فئة الشباب من خلال التعاون مع واحد من أكبر نوادي كرة القدم في قارة آسيا.



وقال الرئيس التنفيذي للنمو في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "يشرفنا الفوز بهذه الجائزة القيمة لرعايتنا لنادي الهلال الذي يعد أشهر نادي في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون بكل النتائج التي قمنا بتحقيقها خلال هذه الفترة الماضية.

كان هدفنا من خلال هذه المشاركة استقطاب فئة الشباب وزيادة الوعي لعلامتنا التجارية والتفاعل معها. وبفضل الله تعالى وجهود فريق عملنا، قمنا بتحقيق هذا الهدف خلال السنة الأولى من هذه الشراكة. ونطلب من الجميع التطلع إلى المزيد من أنشطتنا مع نادي الهلال في المستقبل."



وكانت قد وقعت فلاورد الاتفاقية مع نادي الهلال في ديسمبر 2021 مما جعل الشركة الرعاة الرسميين للنادي ابتداءً من موسم 2021-2022 الكروي ولمدة أربع سنوات. وتم من خلال هذه الاتفاقية عرض شعار فلاورد على قمصان الاعبين وفي ملعب النادي، بالإضافة الى ترويج العلامة التجارية على مواقع التواصل الاجتماع للنادي مما أدى الى تعزيز علاقة فلاورد مع عالم الرياضة.



وتم تأسيس جوائز الصناعة الرياضية (SPIA) في عام 2012 للاحتفال بالقادة، وصانعو القرار، والمؤسسات، والمنشآت، والحملات التي ساهمت في تقدم الرياضة في الشرق الأوسط.



يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.



