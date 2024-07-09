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الثلاثاء، 09-07-2024 10:23 ص

فلاورد تفوز بجائزة الأسد الفضي المرموقة في مهرجان كان ليونز للإبداع

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الوكيل الاخباري - حققت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، إنجازاً رائعاً بفوزها بجائزة الأسد الفضي المرموقة عن فئة الأفلام في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، وذلك عن فيلمها الإعلاني المبتكر "رئيس العصابة"، والذي يُعتبر جزءاً من حملتها التسويقية "هدايا تعجب الكل".اضافة اعلان

 
يُعد مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع أكبر تجمع عالمي لأكثر من 15,000 من المتخصصين المبدعين في مجالات الاتصال والإعلان والتسويق. يُقام هذا المهرجان سنوياً في مدينة كان الفرنسية، ويُعتبر أرفع جائزة في صناعة التسويق والإعلان.
 
يعكس هذا الفوز الإبداع الاستثنائي وتأثير حملة "هدايا تعجب الكل" التي أطلقت فلاورد من خلالها هويتها التجارية الجديدة في أوائل عام 2024. هدفت الحملة إلى تعزيز الوعي بهوية فلاورد الجديدة، وخيارات الهدايا الموسعة، وطرق التخصيص الفريدة في جميع البلدان التي تعمل بها.
 
اتخذت الحملة نهجاً فريداً يلبي احتياجات جمهور فلاورد المتنوع. إذ استكشفت الحملة بحس فكاهي فكرة أن الهدية المدروسة من فلاورد يمكنها أن ترضي الجميع. وأُطلقت الحملة على شكل سلسلة من الأفلام المصورة سينمائياً والتي أعادت تصوّر مشاهد كلاسيكية مستوحاة من أفلام عالمية مختلفة. في هذه المشاهد، يلين قلب الأشرار بسبب وصول هدية غير متوقعة من فلاورد، مما يسلط الضوء على القوة العالمية للإهداء من القلب.
 
وبهذا المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن سعداء للغاية بهذا التكريم في مهرجان كان ليونز. في فلاورد، نؤمن بالقوة الهائلة للإهداء وما تضيفه على العلاقات بين الناس. وتجسد هذه الحملة التزامنا بالابتكار، وتجاوز الحدود الإبداعية، وتذكير الناس بالآثار الدائمة التي يمكن أن تتركها الهدية المختارة بعناية، بغض النظر عن المتلقي. أنا أيضاً فخور جداً بفريق التسويق والإبداع لدينا على عملهم الاستثنائي وتفانيهم."

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.       

 




 

 


 

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