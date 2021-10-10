فلاورد تواصل توسعها وتنطلق في المملكة الأردنية الهاشمية

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة عن إطلاق خدماتها رسمياً في مدينة عمّان، وإربد، والزرقاء، والسلط،في المملكة الأردنية الهاشمية بداية شهر أكتوبر، لتصبح خدمات فلاورد الآن متوفرة في 9 دول وعبر 24 مدينة.

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الجدير بالذكر أن سوق الورود في الأردن يعد سوقاً ناضجاً وراسخاً وهو من أهم أسواق الورود في المنطقة ويمتلك الأردنيون ثقافة واسعة في زراعة واستهلاك الورود حيث تعد المملكة من أهم منتجي الورود إقليمياً.







وقال الرئيس التنفيذي في فلاورد السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "إطلاق خدماتنا في الأردن يعد خطوة مهمة لنا في فلاورد نظراً لأهمية وتطور هذه الصناعة في المملكة مقارنة مع غيرها في المنطقة.

كما أنها تعد دولة رائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ومن أكثر الموارد البشرية حرفة في عالم التكنولوجيا وتلعب دوراً مهماً في مجتمع الشركات الناشئة في المنطقة، حيث كانت موطن أول عملية استحواذ عالمية في مجال التكنولوجيا في الوطن العربي في عام 2009 عندما استحوذت "ياهو" على "مكتوب".

كل هذه العوامل جعلت الأردن سوقاً جاذباً لنا للمضي والتوسع به. نحن نتطلع إلى انطلاقنا هنا بحماس وتفاؤل وإلى تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة ومبتكرة لعملائنا في الأردن."



يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.