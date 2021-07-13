فلل للبيع في الاردن على السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - يمثل السوق المفتوح الرائد في مجال الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت؛ الموقع العقاري رقم #1 في المملكة الأردنية الهاشمية، والخيار المثالي لنشر اعلانات عرض وطلب على العقارات المتوفرة للبيع أو الإيجار، والبحث عن المعروض منها؛ سواء سكنية كانت أم تجارية، بما في ذلك الفلل السكنية التي يرغب مالكوها ببيعها، حيث يمكن من خلاله بيع الفيلا الخاصة بك بكل سهولة وسرعة، ودون الحاجة لبذل أي مجهود، أو حتى الخروج من المنزل، ومن جهة أخرى بالإمكان إيجاد الفيلا التي تحلم بها في غضون بضع دقائق فقط عبر تصفح المنشورات المعروضة عليه.

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جد فيلا أحلامك على موقع السوق المفتوح



لا شك أن البحث عن فيلا مناسبة تلبي احتياجات المشتري، وتتوافق مع ميزانيته؛ عملية مرهقة جداً، وتتطلب الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى النتائج المطلوبة، ناهيك عن المصاريف المالية الكبيرة التي يمكن إنفاقها في التنقل والمكاتب العقارية وما إلى ذلك، إلا أن كل هذا العناء أصبح من الماضي مع موقع السوق المفتوح؛ إذ باتت عملية إيجاد فيلا مميزة بسعر مناسب بسيطة للغاية، حيث يحتوي الموقع على آلاف الإعلانات ذات الصلة، مما يعني تعدد الخيارات المتاحة وتنوعها أمام الراغب بالشراء؛ فكل ما يحتاجه الأمر هو زيارة موقع السوق المفتوح الإلكتروني أو تحميل التطبيق الرسمي التابع له على الهواتف الذكية، والمتاح على كل من أجهزة أندرويد وهواوي وأبل، ثم النقر على قسم "عقارات للبيع"، ثم اختيار القسم الفرعي "فلل - قصور للبيع"، وعليه سوف يظهر أمام الباحث كافة النتائج ذات الصلة، بالإضافة إلى ظهور مجموعة من التصنيفات التي يمكن من خلالها تحديد الموقع الجغرافي المراد إيجاد فيلا فيه؛ بهدف حصر النتائج الظاهرة بصورة أكثر دقة.



الجدير بالذكر أن بعد الانتهاء من التصفح وإيجاد الإعلان المناسب؛ كل ما يترتب على الباحث هو التواصل مع المعلن بشكل مباشر عبر أحد طرق الاتصال التي يوفرها الموقع، والتي تتمثل بكل من الاتصال الهاتفي، أو خاصية الدردشة، أو خاصية التعليقات، وذلك بهدف الاستفسار، ثم الوصول إلى اتفاق بعد تحديد موعد لمعاينة الفيلا على أرض الواقع.



من جهة أخرى؛ لابد من الإشارة هنا إلى أن عملية نشر إعلان بيع فيلا على السوق المفتوح لا تقل سهولة عن البحث عنها؛ إذ كل ما يتطلبه الأمر من المستخدم ما يلي:



●تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به على السوق المفتوح؛ علماً أن إنشاء حساب عليه مجاني تماماً.

●النقر على أيقونة أضف إعلان الأن.

●تحديد كل من القسم الرئيسي والفرعي ذو الصلة؛ أي "عقارات للبيع" ثم "فلل - قصور للبيع".

●تعبئة المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، بما في ذلك معلومات الفيلا من مساحة وموقع وما إلى ذلك، ومعلومات التواصل.

●بالإمكان استخدام الخريطة التفاعلية التي يوفرها الموقع في حال الرغبة بتحديد موقع الفيلا المرغوب بيعها بشكل أفضل.

●بالإمكان إرفاق صور الفيلا من أجل جذب عدد أكبر من الباحثين.

●النقر على خيار النشر.



محتوى الإعلانات في قسم فلل - قصور للبيع



يعد محتوى الإعلان الجيد من أهم العناصر التي تلعب دور رئيسي وفعال في جذب المشترين، ولتحقيق ذلك ينصح أن يتم إضافة كافة المعلومات الخاصة بالفيلا المراد بيعها؛ بشكل يضمن منح الباحث صورة جيدة وكافية عن الفيلا، وفي حال كانت تتناسب مع طلبه سوف يتم التواصل مباشرة مع المعلن، فعلى سبيل المثال لا بد من ذكر المعلومات الضرورية التالية: عمر البناء، ومساحة الفيلا، وعدد الغرف الرئيسية، وعدد الطوابق، وعدد الحمامات، وما تشمل عليه من مزايا؛ كبركة السباحة، والبلكونة، والمصعد، والكراج...إلخ، وبالتأكيد ذكر السعر المطلوب بها، وطريقة الدفع؛ سواء كاش أم أقساط.

