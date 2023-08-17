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الخميس، 17-08-2023 03:42 م

فنادق روتانا الأردن تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس

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الوكيل الإخباري - نظمت فنادق روتانا في الأردن؛ فندق عمان روتانا، فندق البوليفارد أرجان من روتانا، فندق سنترو مدى عمان من روتانا، مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتزامن مع بداية السنة الدراسية الجديدة، لدعم 100 طفل محتاج في قرية أم الرصاص.اضافة اعلان


شملت المبادرة توزيع حقائب مدرسية بالإضافة إلى مستلزمات الدراسة الأساسية لـ 100 طالب مسجلين في جمعية الرخاء الخيرية، التي تأسست تحت وزارة التنمية الاجتماعية.

صرح السيد باتريس كورنيه، المدير العام لفندق عمان روتانا: "تهدف مبادرتنا إلى تشجيع الأطفال على التسجيل في المدارس ومواصلة تعليمهم من خلال تحفيزهم ببداية سنة جديدة مميزة مليئة بالحيوية والنشاط".

عبرت السيدة هالة مسعد نحّاس المديرة العامة لفندق البوليفارد أرجان من روتانا، عن أهمية مبادرة "العودة إلى المدارس" بسبب معانيها الوطنية والاجتماعية النبيلة. وشددت أيضًا قائلة: " قد يواجهون الأسر المحتاجة صعوبات مالية عند استعدادهم لبداية العام الدراسي، ودورنا هنا هو دعم تلك الأسر حيث نحن جميعًا جزء من مجتمعنا".

تطوع مجموعة من زملاء العمل في فنادق روتانا الأردن لتجهيز الحقائب المدرسية وملئها بمستلزمات الصف الأساسية. ولقد علق السيد عماد عقيل على ذلك قائلاً: "نشكر زملائنا الذين تطوعوا؛ إذ كان من دواعي سرورنا رؤية هؤلاء الأطفال يختارون حقائبهم بألوانهم المفضلة. نحن نقدّر كل فرصة تتاح للدعم والتواصل مع مجتمعنا، وهذه المبادرة جزء من التزامنا الكبير".

تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.

وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار "معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني: rotana.com ، كما من الممكن الاتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.

 




 

 


 

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