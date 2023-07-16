فنادق مجموعة ماريوت الدولية تطلق مبادرتها للقيادة النسائية FLI في الأردن

الوكيل الإخباري -

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كشفت فنادق مجموعة ماريوت الدولية عن توسيع نطاق مبادرتها العالمية التي تنفذها في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للقيادة النسائية FLI، بإطلاق النسخة المحلية منها في الأردن، وذلك بهدف إشراك القيادات النسائية الاستثنائية من ذوات الإمكانات والقدرات العالية على مستوى الفنادق التابعة لها في المملكة، في برنامج مخصص للتطوير الذاتي والمهني؛ لإعدادهن للمضي قدماً نحو المرحلة التالية من مسيرتهن العملية.وقد تم الكشف عن المبادرة ضمن حفل إطلاق رسمي أقيم مؤخراً بحضور مستشار صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن للشؤون الأكاديمية في الجمعية العلمية الملكية ورئيسة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وإلى جانبها نخبة من كبار مسؤولي فنادق مجموعة ماريوت الدولية ومن بينهم كل من: الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لديها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فرانسيسكا مارتينيز، والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط، سانديب واليا، بالإضافة لنائب الرئيس للموارد البشرية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، آن-ماري حنان.هذا وشهد حفل الإطلاق تنفيذ سلسلة من الجلسات التفاعلية، التي صممت لتحفيز وإلهام المشاركات في المبادرة، والبالغ عددهن 26 مشاركة من القيادات النسائية من ذوات الإمكانات والقدرات العالية لدى فنادق مجموعة ماريوت الدولية في الأردن والكويت ولبنان، والتي ركزت على إدارة التأثير لديهن كقائدات، وتحديد نقاط قوة كل منهن، بالإضافة إلى بناء الحضور القيادي المنشود.وكانت فنادق مجموعة ماريوت الدولية قد أشركت في المبادرة عدداً من القيادات النسائية الاستثنائية في فنادقها التابعة في المملكة، بما فيها كل من فندق الريتز - كارلتون عمّان، وفندق سانت ريجيس عمّان، وفندق دبليو عمّان، وفندق المنارة، لاكشيري كولكشين،سرايا العقبة، وفندق ماريوت عمّان، ومنتجع وسبا ماريوت البحر الميت، بالإضافة لفندق شيراتون عمّان النبيل.وفي إطار المبادرة، ستتمكن المشاركات ضمنها من وضع خطط تطور فردي على المستوى الذاتي والمهني لكل منهن، وذلك تحت إشراف مرشد متخصص، كما سيكون بإمكانهن الاستفادة من فرص التشبيك المستمرة، ومن دورات وبرامج شهادات إدارة الفنادق من جامعة كورنيل المرموقة، ومن سلسلة من الجلسات التفاعلية واللقاءات النقاشية المباشرة.وفي تعليق لها على إطلاق هذه المبادرة، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لفنادق مجموعة ماريوت الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فرانسيسكا مارتينيز: "نركز بشغف كبير على الاستثمار في شركائنا ودعم تطورهم بالتركيز على القطاع النسائي؛ حيث نلتزم بتطوير المرأة في بيئة العمل وضمان تقدمها. إنه لمن دواعي سرورنا ولشرف كبير لنا أن نرعى الجيل القادم من القيادات النسائية وننهض بتطويره، عبر كل ما نقوم به ونقدمه، بما فيه هذه المبادرة التي لطالما عبرت عن ثقافة القيادة الشاملة لدينا، وذلك منذ إطلاقها في العام 2019، ومن خلال التوسع الذي تشهده في العديد من الدول التي نعمل بها في أنحاء المنطقة."