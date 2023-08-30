فنادق مجموعة ماريوت الدولية في الأردن تستعد لإقامة حدث “Feast of Seven”

الوكيل الإخباري - كشفت مجموعة الفنادق التابعة لسلسلة ماريوت الدولية في عمّان، البحر الميت والعقبة عن استعداداتها لإقامة حدث الطهي الخيري الاستثنائي السنوي، "Feast of Seven"، والهادف إلى خلق تجربة طهي لا تُنسى ومنطوية على هدف نبيل؛ حيث سترصد كافة عائداته لصالح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام دعماً لرسالته وأهدافه.

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وسيقدّم الحدث الذي ستنطلق فعالياته من مطعم "سراب جاردن" الواقع في بهو فندق الريتز – كارلتون عمّان، في تمام الساعة الثانية من ظهيرة يوم السبت الموافق 23 أيلول 2023 وتستمر لغاية الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم، لزواره والمشاركين فيه،فرصة الاستمتاع بتجربة طهي حية ومفعمة بالمتعة والمذاقات الشهية، وذلك مع العديد من أفضل وأشهى مأكولات الأكشاك في الأردن، والتي سيتم إعدادها على يد فريق من أفضل الطهاة من خبراء فن الطهي.

وإلى جانب ذلك، سيشتمل الحدث على العديد من العروض الترفيهية الحية والأنشطة المصممة لإمتاع وإبهار الحاضرين على اختلاف أذواقهم وأعمارهم.



ويشارك في تنظيم هذا الحدث إلى جانب فندق الريتز – كارلتون عمّان الذي يعد الإضافة الأحدث لمحفظة فنادق مجموعة ماريوت الدولية في الأردن، كل من فندق سانت ريجيس عمّان، وفندق دبليو عمّان، وفندق ماريوت عمّان، ومنتجع وسبا ماريوت البحر الميت، وفندق شيراتون عمّان النبيل، فضلاً عن فندق المنارة،أحد فنادق لاكشيري كوليكشن، سرايا العقبة.



ويعبر هذا الحدث الذي يعد من أهم المبادرات الإنسانية التي تنفذها فنادق مجموعة ماريوت الدولية في الأردن، عن أهم ركائز منظومة القيم الأساسية لدى فنادق المجموعة، والتي تحتم عليها خدمة ودعم المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها تحت شعار "نخدم عالمنا"، كما أنه يجسد حرصها على إحداث التأثيرات الإيجابية.



وفي تعليق على هذا الشأن، قال مدير عام لعدد من فنادق ماريوت الأردن ورئيس مجلس ادارة اعمال فنادق ماريوت الاردنية، إردن كينديجلن: "سعداء باستضافة حدث Feast of Seven الذي نقيمه للعام الثالث على التوالي، والذي نتطلع أن نقدم به لضيوفنا تجربة طهي لا تنسى وترضي جميع الأذواق. وبهذه المناسبة، فإننا نود أن نعبر عن امتناننا لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، الذي نعتبره من أهم شركائنا في مجال المسؤولية المؤسسية المجتمعية، وذلك لمساهمته في إضفاء المزيد من الثقل والمعاني السامية لهذا الحدث؛ حيث سترصد كافة عائدات الحدث لدعم الأيتام."



ومن جانبها، قالت مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود: "نسعى باستمرار لخلق فرص تعليمية ومهنية جديدة للشباب والشابات الأيتام، ومن هنا جاءت شراكتنا مع مجموعة فنادق ماريوت والتي تشمل أنشطة مختلفة وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. علماً أن هذه المبادرات من شأنها رفع مستوى الوعي بهذه الفئة وضرورة المساهمة في دعم هؤلاء الشباب وتسليحهم بالعلم والمهارات وبما يضمن لهم مستقبل كريم ويجعلهم أفراداً منتجين في المجتمع".



وتأتي هذه النسخة من الحدث بموجب الشراكة الاستراتيجية المجددة بين كل من فنادق مجموعة ماريوت الدولية في الأردن وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتي تم توقيعها مؤخراً بحضور مدير عام لعدد من فنادق ماريوت الأردن ورئيس مجلس ادارة اعمال فنادق ماريوت الاردنية، إردن كينديجلن، ومدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، وإلى جانبهما عدد من أعضاء من فنادق المجموعة ومن مسؤولي كلا الطرفين.



ويشار إلى أن الفرصة للمشاركة في دعم المستفيدين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ستكون متاحة أمام الجميع؛ حيث يمكن الحصول على تذاكر الحدث في التاريخ المحدد لإقامته من نفس مطعم "سراب جاردن".