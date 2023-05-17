فندق البوليفارد أرجان من روتانا يحصد جائزة أفضل فندق أعمال في الأردن لعام 2023

الوكيل الإخباري - يفخر فندق البوليفارد أرجان من روتانا بالإعلان عن فوزه بلقب "أفضل فندق أعمال في الأردن" خلال حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط لعام 2023‘ الذي أقيم في الأول

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من مايو 2023 في دبي

وتعترف الجائزة بالمستوى الاستثنائي لخدمة البوليفارد أرجان من روتانا ، والاهتمام بالتفاصيل ، والالتزام بتقديم تجربة متميزة للمسافرين من رجال الأعمال.



وقالت هالة مسعد نحاس ، المدير العام لفندق البوليفارد أرجان من روتانا: "نحن سعداء بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة".

"هذا التقدير هو شهادة على العمل الجاد والتفاني من جانب فريقنا ، الذين بذلوا قصارى جهدهم لتقديم خدمة استثنائية لضيوفنا.



يود فندق البوليفارد أرجان من روتانا أن يعرب عن تقديره العميق لفريقه وضيوفه على دعمهم المستمر وولائهم. لا يزال الفندق ملتزمًا بتقديم أعلى معايير الضيافة ويتطلع إلى الترحيب بالمسافرين من رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم إلى الأردن".



تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة.

تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.



وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار “معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني:

rotana.com ، كما من الممكن الاتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.