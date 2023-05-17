الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة

انضمام جامعة الحسين التقنية رسميا إلى اتحاد الجامعات العربية

افتتاح حديقة مرورية للأطفال في إربد

التضخم يعاود الارتفاع في منطقة اليورو إلى 7%

الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

بولندا تعلن تسليم معظم مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" إلى كييف

في قصة انسانية رائعة .. عائلة سعودية تتبرع باعضاء جسد ابنها المتوفي وتنقذ حياة 6 أشخاص

الأربعاء، 17-05-2023 02:23 م

فندق البوليفارد أرجان من روتانا يحصد جائزة أفضل فندق أعمال في الأردن لعام 2023

WhatsApp Image 2023-05-17 at 3.54.42 AM


الوكيل الإخباري - يفخر فندق البوليفارد أرجان من روتانا بالإعلان عن فوزه بلقب "أفضل فندق أعمال في الأردن"  خلال حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط لعام 2023‘ الذي أقيم في الأول

اضافة اعلان


من مايو 2023 في دبي
وتعترف الجائزة بالمستوى الاستثنائي لخدمة البوليفارد أرجان من روتانا ، والاهتمام بالتفاصيل ، والالتزام بتقديم تجربة متميزة للمسافرين من رجال الأعمال.

وقالت هالة مسعد نحاس ، المدير العام لفندق البوليفارد أرجان من روتانا: "نحن سعداء بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة".

"هذا التقدير هو شهادة على العمل الجاد والتفاني من جانب فريقنا ، الذين بذلوا قصارى جهدهم لتقديم خدمة استثنائية لضيوفنا.

يود فندق البوليفارد أرجان من روتانا أن يعرب عن تقديره العميق لفريقه وضيوفه على دعمهم المستمر وولائهم. لا يزال الفندق ملتزمًا بتقديم أعلى معايير الضيافة ويتطلع إلى الترحيب بالمسافرين من رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم إلى الأردن".

تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة.

تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.


وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار “معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.
للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني:
rotana.com ، كما من الممكن الاتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-05-17 at 1.44.02 AM

طلاب الأردن يتأهلون للمراحل النهائية في مسابقة Make It Bright التي أطلقتها JTIالعالمية

preview_vip-200810120724hjFEQ

بنك الاتحاد يطلق جوائز حسابات التوفير لسنة 2023

WhatsApp Image 2023-05-16 at 4.32.21 AM

الطالب محمد الجعفري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يفوز بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه

ara

البنك العربي يدعم برنامج المدارس الصحية الذي تنفذه الجمعية الملكية للتوعية الصحية

133074-Time deposit-1024x683_ATM-640x480

بنك الإسكان يطلق حملة جوائز لمنتج "حسابات الودائع لأجل بالدينار بجوائز" لعام 2023

wwww

إعلامي مصري : "لو ما أكلتش كنافة سخنة من حبيبة تبقى ماروحتش عمّان"