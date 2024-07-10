فندق الريتز-كارلتون عمّان يحتفي بفلسفة دمج مفاهيم الاستدامة والفخامة

الوكيل الاخباري - استضاف فندق الريتز - كارلتون، عمّان مؤخراً فعالية حصرية للاحتفاء بفلسفة دمج مفاهيم الاستدامة والفخامة الصديقة للبيئة والمسؤولة مجتمعياً، وذلك بالتعاون مع علامة الأزياء وحقائب اليد النسائية "BASMA"، التي أسستها المصممة الأردنية المميزة بسمة عبدالهادي، وبتنظيم من شركة "Pink Moon" للمناسبات وبلمسة بوهيمية أنيقة من مُؤَسِّسَتَيها لبنى قولاغاصي ورنا الجندي، اعتُمد فيها على منتجات من علامة "BASMA" وعلى مجموعة من الإكسسوارات والأعمال اليدوية لسيدات من المجتمع المحلي.

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وجمعت الفعالية التي احتضنها مطعم سولي في الفندق، نخبة من سيدات المجتمع اللواتي بلغ عددهن 45، ومن بينهن رئسية تحرير مجلة دار "Condé Nast Traveler" الشرق الأوسط، ناتاشا هوك؛ حيث تم الكشف أمامهن عن تشكيلة حقائب صيف 2024 من علامة "BASMA"، المصنوعة من قماش دوكوما، والتي تتسم بجماليتها التي تتمازج فيها تقنيات الحياكة اليدوية والخامات المميزة خاصة بوجود المقبض النسيجي، مع الممارسات الصديقة للبيئة والمواد المعاد تدويرها.



وكان الفندق قد تعاون مع المصممة بسمة عبدالهادي لتصميم ثلاث حقائب شاطئية فاخرة وحصرية من تشكيلتها الصيفية، استوحيت من التصميم المميز للفندق، وهو المستلهم من عناصر الطبيعة: الرمال والمياه. وستتوفر هذه الحقائب ذات الإصدار المحدود في سبا الريتز – كارلتون، عمّان فقط؛ بحيث ترصد عائداتها لمركز بدوة للتربية الخاصة، وهي مؤسسة تعليمية وتأهيلية غير ربحية ومكرسة لتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأفراد والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتميزت الفعالية بما تخللها من إبراز لفنون وتقاليد الطهي الأردنية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي المحلي؛ حيث قدم رئيس الطهاة التنفيذي، الشيف صدقي الندّاف، تجربة طهي وطعام فاخرة ضمن أعلى ممارسات ومعايير الاستدامة من الألف إلى الياء، وذلك من خلال وجبة متكاملة ومبتكرة، اشتملت على ثلاثة أصناف تنوعت ما بين المقبلات والطبق الرئيسي والحلويات، والتي تم تحضير كل منها من مكونات ومصادر محلية.



وفي تعليق لها على هذه المناسبة، قالت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في فندق الريتز-كارلتون، عمّان، زين التلهوني: "فخورون باستضافة أولى فعالياتنا المتخصصة بمفهوم ومبدأ الفخامة المستدامة، والتي ننظمها تجسيداً لالتزامنا بالعمل وفقاً لممارسات صديقة للبيئة وداعمة للمجتمع، وانطلاقاً من تميزنا في مجال السياحة المستدامة بدليل نيلنا لشهادة "المفتاح الأخضر" تقديراً لجهودنا الاستثنائية في دمج محاور الاستدامة المختلفة بما فيها الاستدامة البيئية في كل جوانب عملياتنا."



وأضافت التلهوني: "نهدف من خلال برنامجنا الخاص بالمسؤولية المؤسسية المجتمعية، "Community Footprints"، إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، خاصة في ظل عمل البرنامج ضمن ثلاث ركائز أساسية تتمثل في: مكافحة الجوع وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق رفاهية الأطفال، فضلاً عن المسؤولية البيئية. وإذ حرصنا على أن تنسجم فعاليتنا هذه مع عملنا المجتمعي، فسيتم رصد عائداتها لدعم التعليم، وهو ما يعزز التزامنا تجاه رفاهية الأطفال، ويعود بالنفع الأكبر على المجتمع ككل."



ومن جانبه، قال المدير العام لفندق الريتز - كارلتون، عمّان، طارق درباس: "تحمل هذه الفعالية أهمية كبيرة، كونها لا تسلط الضوء على التزامنا بالاستدامة فقط، بل وعلى التزامنا بدعم المواهب والإبداعات الحرفية المحلية وبتمكين المرأة في مجتمعنا، وهو الأمر الذي أؤمن شخصياً بضرورته وأؤيده باستمرار."



ومن خلال هذه الفعالية، برهن فندق الريتز – كارلتون، عمّان على إمكانية التقاء الفخامة بالاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية، وسيرهما ضمن مسار عمل واحد؛ إذ أن الفندق يقدم تجارب فاخرة استثنائية، تتسم بمزيجها المتناغم من الفخامة والوعي البيئي والدعم المجتمعي، وهو ما برز خلال الفعالية بدءاً من الأجواء الراقية التي اتسمت بها، ووصولاً لقائمة الطعام المعدة بعناية.









