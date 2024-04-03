فندق الريتز-كارلتون عمّان يحتل المركز الأول على سلم التنافسية من بين فنادق الريتز-كارلتون في الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - تصدر فندق الريتز-كارلتون، عمّان، سلم التنافسية بين فنادق الريتز-كارلتون على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، محتلاً المركز الأول، وفقاً لعدد من المعايير المتنوعة، بدءاً من استطلاعات رضى الزبائن، ووصولاً إلى معدلات الإشغال.

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ويأتي هذا الإنجاز من الفندق إثراءً لما استطاع تسجيله خلال فترة قياسية منذ انطلاقته قبل نحو عامين، بات خلالهما نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الضيافة الفاخرة، وذلك في دلالة على التميز الذي يعهد عنه في جميع جوانب أعماله ونقاط الاتصال لعملياته.



هذا وكانت استطلاعات رضى الزبائن قد أظهرت إشادة كبيرة ومستمرة بالخدمات الفائقة التي يقدمها الفندق لضيوفه وزبائنه، بمنتهى التميز على يد فريق عمله الاستثنائي، والذي لا يدخر جهداً لتقديم تجارب فريدة ومصصمة بعناية حتى أدق التفاصيل، وتبدو وكأنها موجهة لكل ضيف ونزيل على حدة، وهو ما وقف وراء السمعة والمكانة المتقدمة بشكل تصاعدي للفندق تحت قيادة مديره العام، طارق درباس، الذي سعى لضم نخبة من المهنيين والمهنيات الشغوفين والأكفاء لفريق عمل الفندق مع ثقافة تعلي قيمة التميز وتعززها على الصعيد الفردي باعتبار ذلك أساساً للتميز على الصعيد المؤسسي.



وفي تعليق له على هذه النتائج الاستثنائية التي حققها الفندق وتصنيفه في المركز الأول، قال المدير العام لفندق الريتز-كارلتون، عمّان، طارق درباس: "يعتبر تصنيفنا في القمة كأفضل فنادق الريتز-كارلتون في المنطقة، ليعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وذلك نظراً لكونه أكثر من مجرد تصنيف وتسمية نحملها، كما أنه يبرهن على ما يمتلكه كل فرد من أفراد فريق عمل الفندق من قدر غير عادي من الشغف والتفاني، إلى جانب الكفاءة، على المستويات. إدارياً، ولبلوغ ما بلغناه، فقد عملنا منذ البداية على أن تتمثل أهم مرتكزات قوتنا وتميزنا في كوادر متألقة ضمن بيئة عمل تقديرية وتحفيزية وتمكينية، تكرس لبذل كل ما بوسعها لتقديم تجربة الريتز-كارلتون على نحو يفوق أي توقع، ويلمسه الضيوف في المقام الأول."



واختتم درباس بالقول: "فخورون بالبصمة التي وضعها فندق الريتز-كارلتون، عمّان ضمن المشهد، وبالدور المحوري الذي أسهم عبره بمواصلة رفع معايير الضيافة لعلامة الريتز-كارلتون وأصحاب الفنادق الفاخرة، حيث نطمح لأن نصبح االمشغّل الأول في قطاع الضيافة لعام 2024 وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية استثنائية ."



وفي هذا السياق، يواصل فندق الريتز-كارلتون، عمّان ممثلاً بفريق عمله برفع معايير الضيافة الفاخرة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتجسيد التأثير الإيجابي الناجم عن الثقافة المؤسسية التي تعزز المواهب وتلهم الشغف لدى فريق العمل في جميع الأوقات.

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