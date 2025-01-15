فندق الريتز-كارلتون عمّان يعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية فاخرة لخدماته الاستثنائية ورضى ضيوفه العالي

الوكيل الإخباري- أعلن فندق الريتز-كارلتون عمّان، عن تصنيفه في المركز الأول في استطلاعات رضى الضيوف والتوصية بالفندق للآخرين (ITRec) على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، مسهماً مع هذا التصنيف في التعزيز والانتقال بمكانة المملكة كوجهة عالمية مفضلة في مجال السفر الفاخر إلى مستويات أكثر تقدماً، الأمر الذي يعتبر إنجازاً نوعياً يبرهن الفندق من خلاله على التزامه الراسخ في تقديم صورة مشرقة عن أصالة الضيافة الأردنية بأعلى معايير الفخامة.

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وقد جاء فندق الريتز-كارلتون، عمّان في طليعة الاستطلاعات والتصنيف، بعد أن تصدر المنافسة بين 27 فندقاً من فنادق سلسلة الريتز-كارلتون المنتشرة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على مدى أكثر من 28 شهراً على التوالي. كذلك، فقد احتل الفندق المرتبة الخامسة عالمياً من بين ما عدده 108 فندقاً تابعاً للسلسلة عبر 30 دولة حول العالم، وهو ما أكد على مستوى التميز الذي لا يضاهى والذي يتمتع به فندق الريتز-كارلتون، عمّان، وعلى دوره المحوري في ترسيخ مكانة المملكة على الخريطة العالمية كوجهة رائدة ومفضلة لتجارب الضيافة الفريدة.



وفي تعليق له على هذه النتائج الاستثنائية التي حققها الفندق وتصنيفه في المركز الأول، قال المدير العام لفندق الريتز-كارلتون، عمّان، طارق درباس: "هذا الاعتراف والتكريم لا يُعد مجرد احتفال بفندقنا فحسب، إنما يعد احتفالاً بثقافة الأردن الغنيّة وكرم أبنائه المضيافين. ومن خلال فندق الريتز-كارلتون عمّان، نفخر بإبراز الأردن على الساحة العالمية للضيافة الفاخرة، مسلطين الأنظار على روح الحفاوة والكرم والتراث الأصيل في المملكة. هذا ونعتز كفريق عمل مؤلف من نخبة من المهنيين والمهنيات بكوننا نعمل كسفراء للمملكة لنقدم أفضل صورة لضيوفها من النزلاء لدينا بما يلبي معايير الضيافة الراقية لعلامة الريتز-كارلتون."



وأضاف درباس: "إن شغف فريقنا والتزامه الراسخ بالتميز هو جوهر هذا الإنجاز، كما أن تفانيه وجهوده الدؤوبة لم تسهم فقط في تخطي التوقعات، بل أسهم بتعزيز جاذبية المملكة للمسافرين الباحثين الفخامة والأصالة على حد سواء."