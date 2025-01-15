 
الأربعاء 2025-01-15 03:12 م
 

فندق الريتز-كارلتون عمّان يعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية فاخرة لخدماته الاستثنائية ورضى ضيوفه العالي

تمك
الريتز-كارلتون، عمّان
الأربعاء، 15-01-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلن فندق الريتز-كارلتون عمّان، عن تصنيفه في المركز الأول في استطلاعات رضى الضيوف والتوصية بالفندق للآخرين (ITRec) على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، مسهماً مع هذا التصنيف في التعزيز والانتقال بمكانة المملكة كوجهة عالمية مفضلة في مجال السفر الفاخر إلى مستويات أكثر تقدماً، الأمر الذي يعتبر إنجازاً نوعياً يبرهن الفندق من خلاله على التزامه الراسخ في تقديم صورة مشرقة عن أصالة الضيافة الأردنية بأعلى معايير الفخامة.

اضافة اعلان


وقد جاء فندق الريتز-كارلتون، عمّان في طليعة الاستطلاعات والتصنيف، بعد أن تصدر المنافسة بين 27 فندقاً من فنادق سلسلة الريتز-كارلتون المنتشرة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على مدى أكثر من 28 شهراً على التوالي. كذلك، فقد احتل الفندق المرتبة الخامسة عالمياً من بين ما عدده 108 فندقاً تابعاً للسلسلة عبر 30 دولة حول العالم، وهو ما أكد على مستوى التميز الذي لا يضاهى والذي يتمتع به فندق الريتز-كارلتون، عمّان، وعلى دوره المحوري في ترسيخ مكانة المملكة على الخريطة العالمية كوجهة رائدة ومفضلة لتجارب الضيافة الفريدة.


وفي تعليق له على هذه النتائج الاستثنائية التي حققها الفندق وتصنيفه في المركز الأول، قال المدير العام لفندق الريتز-كارلتون، عمّان، طارق درباس: "هذا الاعتراف والتكريم لا يُعد مجرد احتفال بفندقنا فحسب، إنما يعد احتفالاً بثقافة الأردن الغنيّة وكرم أبنائه المضيافين. ومن خلال فندق الريتز-كارلتون عمّان، نفخر بإبراز الأردن على الساحة العالمية للضيافة الفاخرة، مسلطين الأنظار على روح الحفاوة والكرم والتراث الأصيل في المملكة. هذا ونعتز كفريق عمل مؤلف من نخبة من المهنيين والمهنيات بكوننا نعمل كسفراء للمملكة لنقدم أفضل صورة لضيوفها من النزلاء لدينا بما يلبي معايير الضيافة الراقية لعلامة الريتز-كارلتون."


وأضاف درباس: "إن شغف فريقنا والتزامه الراسخ بالتميز هو جوهر هذا الإنجاز، كما أن تفانيه وجهوده الدؤوبة لم تسهم فقط في تخطي التوقعات، بل أسهم بتعزيز جاذبية المملكة للمسافرين الباحثين الفخامة والأصالة على حد سواء."


ويذكر بأن استطلاعات رضى الضيوف والتوصية بالفندق للآخرين (ITRec) تعد مقياساً رئيسياً ضمن مجموعة فنادق ماريوت، لقياس رضى الضيوف وفقاً لمعايير مختلفة. وتعكس التصنيفات عالية المستوى والتي يواصل الفندق الحصول عليها، جهوده الدؤوبة التي يبذلها فريق العمل الذي يكرس نفسه لتقديم أفضل ما في المملكة للعالم وتسليط الضوء عليه. ومن خلال المزيج الذي يجمع بين التراث الغني للأردن والفخامة ذات المستوى العالمي، أصبح فندق الريتز-كارلتون عمّان علامة بارزة ونموذجاً للمسافرين الباحثين عن تجارب فريدة ومبتكرة، مما يضمن لكل ضيف تجربة وذكريات لا تُنسى.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تُعلن عن جملة من القرارات

تعبيرية

أخبار محلية الداخلية السعودية تعلن إعدام أردني "تعزيراً" بسبب تهريب الأمفيتامين

أرشيفية

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

نقود

أخبار محلية الحكومة: إعفاء المنشآت التجارية من رسوم رخص المهن لعام 2025 لسلطة إقليم البترا

النائب المهندس سليمان السعود

شؤون برلمانية السعود: اليد الهاشمية المعطاءة رمز الدعم لفلسطين وصمود شعبها

افل

المرأة والجمال نصائح فعالة للحفاظ على توازن بشرتك ومنع علامات الشيخوخة

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء: مشاريع وطنية كبرى ستمر عبر محافظة معان

ا

أخبار محلية سلطان عُمان يمنح السفير القهيوي وساما رفيع المستوى



 




الأكثر مشاهدة