فندق الريتز – كارلتون عمّان يعين أندريا كونتي مديراً للطعام والشراب

الوكيل الإخباري - عيّن فندق الريتز – كارلتون، عمّان، مؤخراً أندريا كونتي مديراً جديداً للطعام والشراب. وقد جاء اختيار كونتي لتولي هذا المنصب للثقة الكبيرة بقدرته على الانتقال بتجربة الطعام والشراب في الفندق إلى آفاق جديدة، بفضل خبرته التي اكتسبها عبر مسيرته التي دعمها بالشغف، وهو ما سيساهم في تقديم تجربة أكثر تميزاً واستثنائية للضيوف.

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وبصفته خبيراً في مجال الطعام والشراب، مع سجل مهني يزيد على مدار أكثر من عقدين من الزمان، أمضاها في خدمة عدد من الفنادق المرموقة في أنحاء العالم، بما في ذلك فندق جي دبليو ماريوت دبي في الإمارات، وفندق ومركز مؤتمرات رينيسانس كوالالمبور في ماليزيا، وفندق ماريوت فرينشمانز ريف آند مورنينج ستار في جزر فيرجن الأمريكية، ومؤخراً فندق فيرمونت جاسبر بارك لودج في كندا، سيقود كونتي فريق العمل بكفاءة واقتدار نحو مزيد من الإبداع والتميز في ما يتم تقديمه للضيوف، وذلك بما يلبي معايير الفندق ويتناغم معها.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال المدير العام لفندق الريتز- كارلتون، عمّان، طارق درباس: "سعداء بانضمام أندريا كونتي كمدير للطعام والشراب لفريق عملنا، ونحن على ثقة تامة بأن قيادته الاستثنائية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة الطعام والشراب لدينا؛ حيث أن خبرته المدعمة بلمسة من الابتكار والإبداع ستضفي بعداً جديداً على تجربة الضيافة التي سيتم تقديمها بشكل لم يسبق له مثيل."



هذا ومع توليه منصبه الجديد، سيكون كونتي مسؤولاً عن الإشراف بشكل كامل عن مختلف مرافق الطعام والشراب من المطاعم والقاعات والصالات المتنوعة في الفندق، كما وسيتولى مهمة تنظيم تجارب طعام استثنائية تفوق التوقعات، مع تركيز رئيس على الحفاظ على أعلى المعايير الراقية، إلى جانب العمل جنباً إلى جنب مع فريق الطهي، كل ذلك بما يصب في خلق لحظات وتجارب مميزة لكل ضيف.