فندق الريتز –كارلتون عمّان يعين صدقي ندّاف كرئيس طهاة تنفيذي

الوكيل الإخباري - عيّن فندق الريتز – كارلتون، عمّان، مؤخراً الشيف صدقي ندّاف رئيس طهاة تنفيذياً جديداً لديه، ليضفي بُعداً جديداً من التميز ونكهة خاصة لتجارب الطهي والطعام الفاخرة التي يقدمها الفندق.

وقد جاء تعيين الشيف ندّاف ليتولى قيادة كافة فرق العمل المعنية في مختلف مرافق الفندق؛ لما يتمتع به من خبرة كبيرة في عالم الطهي وفنونه، وذلك تعزيزاً للمستوى العالمي الراقي لتجارب الضيافة والطعام والخدمة المقدمة في كافة أرجاء الفندق في كل الأوقات.

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ويمتلك الشيف ندّاف الذي اكتشف شغفه بالطهي منذ الصغر، خبرة كبيرة ومسيرة مهنية طويلة تقارب في عمرها العقدين، استهلها من الأردن؛ حيث شغل العديد من المناصب الرئيسة لدى عدة مؤسسات فندقية مرموقة في العاصمة عمّان، متمكناً معها من تطوير مسار وظيفي وعملي استثنائي، أهله لتكريس خلاصة معارفه ومهاراته لوضع بصمته في مطابخ مجموعة من الفنادق التي كان جزءاً من فريق عملها على مستوى الشرق الأوسط. والتي كان آخرها منصب رئيس الطهاة التنفيذي لدى فندق ذا سانت ريجيس – الدوحة، قبل توليه منصبه الجديد لدى فندق الريتز-كارلتون، عمّان.



وبفضل تفانيه الراسخ وجهوده الدؤوبة نحو التميز المتواصل في مجال الطهي، اكتسب الشيف ندّاف صيتاً عالمياً؛ حيث تم اختياره كواحد من بين أفضل 50 شيفاً متميزاً في العالم من قبل مجلة "Global Gourmet" شنغهاي في الصين لمدة ثلاثة أعوام متتالية. وكان في العام 2017، قد نال لقب "شيف العام"، الذي منح له ضمن "جوائز القادة في عالم الضيافة لمنطقة الشرق الأوسط"، فيما نال في العام 2018 تسمية "شيف العام" إثر حصوله على الجائزة الذهبية ضمن "جائزة الشيف المتميز في عالم الضيافة، الأمر الذي كلله بالحصول في العام 2023 على لقب "أفضل شيف للعام" على مستوى قطر والشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز الريادة في الضيافة، والذي استضافته مجلة "Hotel & Catering News Middle East"، مبرهناً مع هذا الإنجاز على مهاراته وقيادته الاستثنائية، ومؤكداً موهبته وخبرته المميزة في عالم الطهي.



وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال المدير العام لفندق الريتز- كارلتون،عمّان، طارق درباس: "سعداء بانضمام الشيف صدقي ندّاف لفريق عملنا، ونحن على ثقة تامة بأن خبرته المعززة بالموهبة الاستثنائية والإنجازات الحافلة، ستحدث نقلة نوعية في تجارب تناول الطعام التي نقدمها لضيوفنا وتنتقل بها إلى آفاق جديدة."



ويعتبر تعيين الشيف صدقي ندّاف خطوة هامة، سعى فندق الريتز – كارلتون، عمّان لتنفيذها، من أجل المضي قدماً نحو حقبة جديدة من التميز في الطهي لديه، الأمر المنبثق من سعيه الحثيث لتقديم خدمة وتجربة استثنائيةلا مثيل لها، في الوقت الذي عبّر ندّاف فيه عن تطلعاته لتجسيد مزيجه من الشغف وإتقان كل النكهات المبتكرة والتقليدية العريقة والخبرات في الطهي، من خلال الرحلة غير الاعتيادية التي سيصاحب الذواقة عبرها في الفندق، مما سيرتقي بسوية مشهد تناول الطعام.