فندق سانت ريجيس عمان يحتفل بعامه السادس لانطلاقته في الأردن

الوكيل الإخباري- احتفل فندق سانت ريجيس عمّان بمرور ستة أعوام على افتتاحه الرسمي، باعتباره الانطلاقة الأولى للعلامة في الأردن. ويمتاز الفندق، وهو أحد مشاريع إيجل هيلز في الأردن، بموقعه الاستراتيجي في أحد أكثر أحياء العاصمة حيوية. ويقدّم الفندق معيارًا جديدًا للفخامة والذوق الرفيع في المملكة، انسجاماً مع الإرث العريق لعلامة سانت ريجيس العالمية.

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وتعليقاً على هذه المناسبة؛ عبّر المدير العام لفندق سانت ريجيس عمان، السيد كمال سيرتيكيرميزي: "بينما نحتفل بالذكرى السادسة لافتتاح فندق سانت ريجيس عمّان، نسترجع بفخر الرحلة المميزة التي خضناها لجلب هذه العلامة الفاخرة الأيقونية إلى الأردن، لينضم أكثر من 429 موظفاً أردنياً معنا في هذه الرحلة". وأضاف: "على مدار السنوات الست الماضية، قمنا بإعادة تعريف معايير الخدمة الشخصية ورفع مستوى تجربة الضيافة في المملكة. هذا الإنجاز هو شهادة على تفاني فريق عملنا، وثقة ضيوفنا، والشراكة القوية بين إيجل هيلز الأردن ومجموعة ماريوت الدولية، ونتطلع إلى مواصلة تقديم لحظات لا تُنسى ووضع معايير جديدة للفخامة في عمّان."



ويضم فندق سانت ريجيس عمان نحو 258 غرفة وجناحاً، ويدعو ضيوفه لعيش أكثر التجارب تميزاً بالرفاهية والخدمات الشخصية، فيستمتعون بخدمة "البتلر" الخاصة بعلامة سانت ريجيس والتي توفر خدمات مصممة خصيصاً لضيوفه على مدار الساعة؛ كل بحسب ذوقه وتفضيلاته أثناء إقامته.

أما في عالم فن الطهي، فيقدّم الفندق أربعة مطاعم تطرح مفاهيم جديدة في تقديم الطعام، حيث يقدم مطعم "ماركادو"بوفيه إفطار عالمي يضم مجموعة متنوعة من الأطباق التي تلبي جميع الأذواق. كما يعد هذا المطعم خيارًا مثاليًا لمختلف أوقات اليوم؛ سواء لبدء النهار بإفطار شهي، أو لأخذ استراحة أثناء العمل وتناول الغداء، أو للاستمتاع بعشاء مميز في المساء. أما عن مطعم "تمارا" فإنه يقدم المأكولات العربية بالأخص الأردنية، والفلسطينية، واللبنانية، التي تعكس نكهة المنطقة. كما يتميّز بتراس خارجي أنيق يُفتح خلال فصل الصيف، ويوفر أجواءً مريحة وجذابة لتناول الطعام في الهواء الطلق، مع إطلالة مباشرة على المسبح الخارجي للفندق، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم وسط نسيم عمّان اللطيف، مما يجعل تجربة الطعام في "تمارا" فريدة من نوعها ومفعمة بالراحة والهدوء.



ومن بين مطاعمه، يقع "سيغريتا" كجوهرة مخفية في حديقة هادئة، حيث يقدم قائمة الطعام بأسلوب أوروبي كلاسيكي راقي يجمع بين النكهات الأصلية لفرنسا، وإيطاليا، وكاليفورنيا. وعلى أعلى نقطة من فندق سانت ريجيس، يقع مطعم "زينيث" ليجمع ما بين تجربة الطعام الفاخرة ضمن أجواء الموسيقى المختارة بعناية والنابضة بالحياة، وهو واحد من أعلى المطاعم في عمان حيث يقع في الطابق السابع عشر موفراً إطلالات خلابة على مدينة عمّان، كما يحتفل "زينيث" بعامه الرابع مستقطباً نخبة من السكان المحليين والمقيمين والدبلوماسيين وضيوف الفندق على حد سواء.