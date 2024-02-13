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الثلاثاء، 13-02-2024 04:18 م

فندق سنترو مدى عمّان روتانا يطلق مبادرة التبرعات المطابقة دعماً لمرضى السرطان من الأهل في غزة

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الوكيل الإخباري - في إطار حرصه على تأدية مسؤولياته المؤسسية المجتمعية، وتجسيد التزاماته التكافلية، أعلن فندق سنترو مدى عمّان من روتانا، المملوك من قبل شركة مدى عمّان الأول للاستثمار السياحي، عن إطلاقه مؤخراً لمبادرة التبرعات المطابقة، راصداً ريعها لدعم جهود مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، لتعزيز قدرتهما على استضافة المرضى من الأهل في غزة، ممن تم إخلاؤهم لتقلي العلاج اللازم، إلى جانب تأمين مستلزماتهم ومستلزمات مرافقيهم المعيشية، بما يفتح نافذة أمل أمامهم خلال الظروف الصعبة الراهنة.اضافة اعلان


وفي إطار المبادرة التي تعكس منظومة القيم التي يعمل فندق سنترو مدى عمّان من روتانا وفقاً إليها، والتي يعتبرها بمثابة قوة دافعة من أجل الخير، خاصة مع امتزاج روح التكاتف والعمل الجماعي ضمنها بثقافة العطاء السائدة لديه، مع الحرص على توفير الفرصة لموظفيه للانخراط في دعم القضايا النبيلة والإنسانية وتجسيد ثقافتهم المعطاءة، فقد نفذ الفندق حملة تبرعات قدمها الموظفون لديه، فيما قامت إدارة الفندق وبدعم من الشركة المالكة، شركة مدى عمّان الأول للاستثمار السياحي، بمطابقة المبلغ الذي تم جمعه من الموظفين لتعزيز المساعدات المقدمة في نهاية المطاف للمؤسسسة والمركز.

وفي تعليق له على هذه المبادرة، قال المدير العام لفندق سنترو مدى عمّان من روتانا، عماد عقيل: "نتطلع من خلال مبادرة التبرعات المطابقة التي تتجلى فيها الأصالة وقيم البذل التي يتسم بها الفندق إدارة وموظفين، لإحداث الـتأثير الإيجابي المنشود عبر مطابقة تبرعات موظفينا."

ومن جانبها، قالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش: "خلال الظروف الصعبة تبرز معاني الإنسانية والتعاضد وتزدهر في الواقع العملي. نشكر فندق سنترو مدى عمّان من روتانا على الدعم السخي من خلال مبادرة التبرعات المطابقة، والتي نقدم سوية عبرها مثالاً على العمل المشترك لمكافحة مرض السرطان وإنقاذ حياة المزيد من المرضى من المملكة وخارجها وصولاً لمستقبل خالٍ من هذا المرض."

 




 

 


 

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