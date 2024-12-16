فندق سنترو مدى عمّان من روتانا يعين هيثم ملحس مديراً عاماً له

وتولى ملحس مهام منصبه الجديد بعد مسيرة حافلة في مجال الضيافة؛ حيث كان جزءاً من فريق عمل الفندق منذ العام 2021 كمدير إدارة المبيعات ومسؤول عن التسويق التجاري. وبفضل معرفته العميقة وخبرته الطويلة في مجال الضيافة والقيادة التجارية والتشغيلية والتطوير الاستراتيجي أسهم في تشكيل استراتيجية الفندق، مما جعله مرشحاً مثالياً لدوره القيادي الجديد.
ويأتي تعيين ملحس واختياره لتقلد منصبه؛ لما يمتلكه من خبرة واسعة في قطاع الضيافة والفندقة، كان اكتسبها عبر مسيرته المهنية الحافلة، التي كان قد استهلها في العام 2011 بالعمل ضمن فنادق منتجعات موفنبيك، منتقلاً إثر ذلك إلى فنادق ومنتجعات ماريوت حيث حاز على تكريم مرموق لأدائه المميز مع نيله للقب "أفضل أداء في المبيعات على مستوى العالم". وكان ملحس قد تابع مسيرته في منتجع وسبا هيلتون البحر الميت ومركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات الذي يدار من قبل هيلتون، مؤدياً دوراً محورياً في المرحلة التمهيدية لافتتاحهما.
وبهذه المناسبة، علق ملحس قائلاً: "إنه لشرف لي أن أتولى هذه المسؤولية التي أوكلت إلي لقيادة الفندق الذي يمثل علامة تجارية عصرية وحيوية. أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق العمل الذي أعتز وأثق به، لتقديم خدمة لا مثيل لها والارتقاء بالفندق إلى آفاق أكثر تقدماً وتحويله لوجهة رائدة على مستوى المنطقة."
ويذكر بأن فندق سنترو مدى عمّان من روتانا يعتبر فندقاً حضرياً عصرياً، يمزج بين التصميم الحديث والخدمة الشخصية الراقية، فضلاً عن الأجواء النابضة بالحياة. ويعيد الفندق تعريف الضيافة المعاصرة من خلال تقديم خيارات طعام راقية، ومساحات اجتماعية مبتكرة، ومرافق متطورة لتلبية جميع الاحتياجات.
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