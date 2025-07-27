فندق Signia by Hilton يفتتح مطعم Kyra Pool & Grill ليقدم تجربة متوسطية جديدة في قلب العاصمة

الوكيل الإخباري- أعلن فندق Signia by Hilton عن افتتاح مطعم "Kyra Pool & Grill" رسمياً، مقدماً من خلاله مفهوماً مبتكراً لتجربة الطعام الخارجية الراقية بجانب المسبح، والمستوحاة من أجواء ونكهات مناطق البحر الأبيض المتوسط الساحلية، والتي تجمع بين الأطباق الموسمية الطازجة والضيافة العصرية الراقية، في قلب العاصمة عمّان.

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ويقدّم المطعم، الذي يستقبل الضيوف من داخل الأردن وخارجه، فرصة الاستمتاع بتجربة طعام استثنائية في الهواء الطلق، حيث تمتزج المكونات الطازجة بالنكهات الغنية والمتنوعة والخدمة الراقية، والتي تلبي احتياجات الباحثين عن أجواء مثالية للاسترخاء وقضاء وقت هادئ في النهار أو الاستمتاع بأمسيات أنيقة مع عيش تجربة طهي متميزة ومتسمة بكرم الضيافة وأناقة التفاصيل.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال المدير العام للفندق، لوكا كروكو: "يشكّل المطعم إضافة نوعية للمشهد الفندقي في عمّان، وهو يعكس مقاربة هادئة للمطبخ المتوسطي، في تجربة تتجاوز المأكولات لتشمل روح اللقاء والضيافة".



ويتولى الإشراف على قائمة الطعام الشيف اليوناني جورجيوس كارناراس، بالتعاون مع الشيف التنفيذي محمد طنبور. وتضم القائمة التي يقدمها المطعم أصنافاً موسمية تحضر بعناية فائقة وبمكونات طازجة ونكهات تقليدية بلمسة معاصرة. ومن أبرز الأطباق التي يقدمها المطعم سلطة البطيخ وجبن الفيتا مع العسل والنعناع، و"الوافل" بالطماطم مع سلطة الحلوم، والباستا البحرية. ولعشاق الحلويات، يقدم المطعم حلوى "الإكمك" اليونانية التقليدية، فيما تكتمل التجربة بقائمة من خيارات المشروبات المستوحاة من المطبخ المتوسطي، إلى جانب العصائر الطبيعية، والكوكتيلات الخاصة المحضرة يدوياً.

ويتميّز المطعم بتصميم معاصر يوفر جلسات مريحة خلال النهار، وأجواء مسائية بإضاءة خافتة مع عروض موسيقية حيّة، تطلّ على المسبح المحاط بأفق المدينة.