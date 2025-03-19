فندق Signia by Hilton Amman يرحب بضيوفه في ليالي سحور رمضانية مميزة

الوكيل الإخباري- أعلن فندق Signia by Hilton Amman الذي افتتح مؤخراً كأول فنادق علامة Signia التجارية من مجموعة هيلتون خارج الولايات المتحدة، عن استقبال الضيوف في ليالي سحور رمضانية مميزة في تراس Insignia، ليقدم لهم تجربة لا تنسى تمتزج فيها الضيافة العالمية مع التقاليد العربية والكرم الأردني بلمسة من الفخامة والتميز.

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ويقدم مطعم Insignia لضيوفه على السحور فعاليات متنوعة تجمع بين الأجواء الراقية والنكهات الفريدة التي تناسب جميع الأذواق، والتي يسعى الفندق من خلالها لتقديم تجربة غنية لا تنسى، حيث سيستمتع الحضور بعروض فنية مميزة، منها الأداء الفني الحي لفرقة سلاطين الطرب والسهرات الرمضانية المميزة، فضلاً عن الرسم بالحناء وغيرها من العروض الترفيهية والمسابقات المتنوعة والجوائز القيمة.



وتأتي ليالي السحور في تراس Insignia بتغطية إذاعية مباشرة من راديو Mood FM ما يضفي طابعاً حيوياً. هذا ويدعو فندق Signia by Hilton Amman الضيوف والزبائن للانضمام إليه على السحور الرمضاني في مطعم Insignia، متيحاً لهم فرصة الحجز المسبق من خلال الاتصال عبر الهاتف: 0797162949.

ويشار إلى أن فندق Signia by Hilton Amman يجمع بين الفخامة العصرية والطابع الأنيق، أما مطعم Insignia، فيتميز بمحطات الطهي الحي والأطباق المستوحاة من المأكولات الشهية في منطقة المشرق العربي، إلى جانب الأطباق العالمية المشهورة من مختلف أنحاء العالم.

