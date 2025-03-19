 
الأربعاء 2025-03-19 04:03 م
 

فندق Signia by Hilton Amman يرحب بضيوفه في ليالي سحور رمضانية مميزة

cfgj
فندق Signia by Hilton Amman
 
الأربعاء، 19-03-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري-   أعلن فندق Signia by Hilton Amman الذي افتتح مؤخراً كأول فنادق علامة Signia التجارية من مجموعة هيلتون خارج الولايات المتحدة، عن استقبال الضيوف في ليالي سحور رمضانية مميزة في تراس Insignia، ليقدم لهم تجربة لا تنسى تمتزج فيها الضيافة العالمية مع التقاليد العربية والكرم الأردني بلمسة من الفخامة والتميز.

اضافة اعلان


ويقدم مطعم Insignia لضيوفه على السحور فعاليات متنوعة تجمع بين الأجواء الراقية والنكهات الفريدة التي تناسب جميع الأذواق، والتي يسعى الفندق من خلالها لتقديم تجربة غنية لا تنسى، حيث سيستمتع الحضور بعروض فنية مميزة، منها الأداء الفني الحي لفرقة سلاطين الطرب والسهرات الرمضانية المميزة، فضلاً عن الرسم بالحناء وغيرها من العروض الترفيهية والمسابقات المتنوعة والجوائز القيمة.


وتأتي ليالي السحور في تراس Insignia بتغطية إذاعية مباشرة من راديو Mood FM ما يضفي طابعاً حيوياً. هذا ويدعو فندق Signia by Hilton Amman الضيوف والزبائن للانضمام إليه على السحور الرمضاني في مطعم Insignia، متيحاً لهم فرصة الحجز المسبق من خلال الاتصال عبر الهاتف: 0797162949.
ويشار إلى أن فندق Signia by Hilton Amman يجمع بين الفخامة العصرية والطابع الأنيق، أما مطعم Insignia، فيتميز بمحطات الطهي الحي والأطباق المستوحاة من المأكولات الشهية في منطقة المشرق العربي، إلى جانب الأطباق العالمية المشهورة من مختلف أنحاء العالم.

 
Image1_3202519152136797590233.jpg
Image1_3202519152142849561080.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فا

منوعات لإنقاذ زواجها.. ممرضة تقتل بناتها الثلاث في أثينا

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 24 جريحا أصيبوا بالقصف الاسرائيلي

أرشيفية للعاصمة عمان

الطقس متى يبدأ فصل الربيع في الاردن ؟

cfgj

أخبار الشركات فندق Signia by Hilton Amman يرحب بضيوفه في ليالي سحور رمضانية مميزة

غزة

فلسطين الاحتلال يقصف مقرا للأمم المتحدة بدير البلح ومقتل موظف أجنبي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية قرارات هامة حول استخدام المركبات في توصيل الطلبات بالاردن

ةا

فن ومشاهير تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل "الغاوي"

صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة

أخبار محلية صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة



 
 




الأكثر مشاهدة