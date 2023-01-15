فورسيزونز عمّان يجدد التزامه نحو المجتمع المحلي والبيئة في المملكة

الوكيل الإخباري - أعلن فندق فورسيزونز عمّان عن تجديد التزامه بترك أثر إيجابي ودائم على المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من مبادرات الاستدامة، وبالتزامن مع احتفال الفندق بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.

المجتمع المحلي

يسعى فورسيزونز عمّان باستمرار لتنفيذ برامج ومبادرات تترك بصمة إيجابية في المجتمعات المحلية، إذ قام الفندق مؤخرا بمد جسور الشراكة مع بنك الطعام الأردني لتوفير طرود الغذاء للأسر العفيفة في المملكة. وتضم هذه الطرود المواد الأساسية من الأرز والسكر والعدس والحبوب والشاي والمعكرونة والزيت والطماطم وغيرها. وقد تم حتى الآن توزيع الطرود على 60 عائلة في المملكة.

وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن لضيوف الفندق المشاركة في الجولات التثقيفية في المواقع المحلية أو الطبيعية أو الثقافية أو التاريخية أو التراثية لمعرفة المزيد عن المجتمع، ويَتضمن ذلك المشاركة في أنشطة المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات والتخييم والاستكشاف الثقافي في البلدتين التاريخيتين أم قيس وطبقة فحل وما حولهما، من خلال شراكة الفندق مع مزود الخدمة المحلية المستدامة (Baraka Destinations).

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كما بإمكان الضيوف التجول في الفندق والاطلاع على أعمال عدد من الفنانين والحرفيين المحليين، بما يتضمن أعمال الرسامين المشهورين، والتي يوفرّها الفندق من معرض الفنون المحلية Foresight32.

يشار إلى أن موظفي فورسيزونز عمّان يتطوعون باستمرار لخدمة المجتمع المحلي ودعم الجمعيات الخيرية المحلية مثل مؤسسة ومركز الحسين للسرطان والعمل على تمويل تأمين الكراسي المتحركة والعلاج الطبيعي وتعليم الأطفال المصابين بالشلل الدماغي من خلال "غرين وويلز" ومؤسسة نهر الأردن (JRF)، ما يُساعد على توفير فرص اقتصادية للمرأة في الأردن. وهذا إلى جانب التبرع المستمر بالملابس من خلال "جمعية زهرة الياسمين الخيرية". كما يتعاون الفندق مع (مبادرة إعداد الشباب لسوق العمل "Youth Career Initiative")، وهي مؤسسة تركز على تنمية الشباب وتطوير قدراتهم من خلال تقديم دورة تدريبية لمدة ستة أشهر.



البرامج البيئية

يلتزم فورسيزونز عمّان بالحفاظ على البيئة من خلال توفير محطات شحن المركبات الكهربائية للضيوف، إضافة إلى توفير أصناف قوائم المأكولات النباتية وتبديل المناشف كل ثلاثة أيام، ما لم يُطلب خلاف ذلك.

خفض الطاقة والمياه وانبعاثات الكربون

يوفر الفندق عناصر تحكّم مُتطورة في غرف الضيوف وأنظمة مباني توفر الطاقة إلى جانب حدائق موفّرة للمياه من خلال عناصر التحكّم الذكي في الريّ وأجهزة استشعار المطر.



تقليل المخلّفات

يطبق الفندق برنامج إعادة تدوير للبلاستيك والزجاج والألومنيوم وزيوت المطبخ، إضافة إلى تطبيق برنامج تحويل النفايات العضوية.



الحفاظ على التنوّع البيولوجي

يلتزم الفندق بتطبيق برنامج دعم التنوّع البيولوجي المحلي، والذي يتضمّن مشاركة الموظفين في غرس الأشجار في شمال شرق الأردن وأعمال التنظيف في منتزه عمّان القومي.

