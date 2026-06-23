فيديو - زين تشارك الأردنيين تشجيع النشامى وتزيّن سماء عمان وجرش بألوان العلم

وجاءت مشاركة زين في هذه الفعاليات ضمن تعاونها مع وزارة الشباب، انطلاقاً من حرصها الدائم على التواجد بالقرب من الأردنيين ومشاركتهم اللحظات الوطنية، حيث شهدت المواقع التاريخية أجواءً استثنائية امتزجت فيها عراقة المكان بروح الانتماء والفخر الوطني، في مشهد عكس التفاف الأردنيين حول منتخبهم الوطني.
وتواجدت زين بين الجماهير ونظمت عدداً من الأنشطة التفاعلية التي اشتملت على توزيع الهدايا ومستلزمات التشجيع والأعلام الأردنية على الحضور، إلى جانب إطلاق بالونات بألوان العلم الأردني، في لفتة رمزية عبّرت عن الدعم والفخر بالنشامى في رحلتهم التاريخية، حيث كان المشهد مهيباً حينما عانقت ألوان العلم الأردني سماء عمّان وجرش في هذه اللحظات التي سجّلها التاريخ.
وكانت شركة زين قد شاركت في فعالية بث المباراة الأولى لمنتخب النشامى بالتعاون مع وزارة الشباب، حيث كانت جزءاً من المشهد الوطني التاريخي المهيب الذي حظي بإعجاب وإشادة عالمية، فيما تواصل الشركة تعزيز شبكتها في المناطق التي تحظى بحضور جماهيري ضخم، من خلال محطاتها المتنقلة التي تزيد من سعات شبكتها الاستيعابية في النطاقات الجغرافية التي تشهد تزايداً كبيراً في أعداد الحضور، وذلك بهدف تمكين الجماهير الأردنية من مؤازرة النشامى ومشاركة اللحظات المميزة في تاريخ كرة القدم الأردنية.
وأكدت زين بأن دعمها المتواصل للمنتخب الوطني يأتي امتداداً لرعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للمنتخب الوطني لكرة القدم، وحرصها على مشاركة الأردنيين مختلف المناسبات الوطنية والرياضية، ومؤازرة النشامى الذين يواصلون كتابة صفحة مشرقة في تاريخ الرياضة الأردنية ورفع اسم الأردن عالياً في كافة المحافل الدولية، ليكونوا مصدر فخر وإلهام لكل الأردنيين.
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