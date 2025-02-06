فيزا تنظّم فعالية لعملائها في الأردن لتعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية

وخلال الفعالية، قدم عدد من الخبراء الإقليميين جلسات مميزة حول التوجهات المتعلقة بمستقبل المدفوعات الرقمية، والتوجهات الناشئة التي تؤثر على الرقمنة في المنطقة، وفرص نمو الأعمال، وحلول ومنتجات التكنولوجيا المالية الجديدة، والتجارب الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "تواصل منطقة دول المشرق تسريع وتيرة جهودها نحو الرقمنة، وتعتبر فعالية فيزا كونيكت - عمان دليلاً على التزامنا بتحفيز الابتكار ودعم عملائنا في التنقل عبر مشهد المدفوعات المتغير. وقد وفرت الفعالية منصة للتواصل وتبادل المعرفة بين رواد القطاع المالي والعملاء، الأمر الذي أتاح لنا تسليط الضوء على رؤى فيزا العالمية والإقليمية وسعيها لإيجاد حلول تلبي احتياجات السوق المحلي. نحن محظوظون للغاية لأن حضور الفعالية لم يقتصر على عملائنا من الأردن فقط، بل حضر أيضاً عملاء من العراق ولبنان وفلسطين. ونحن متحمسون لجني ثمار التقدم الذي سنحققه إلى جانب شركائنا في القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية بينما نواصل تشكيل مستقبل مشهد التجارة في المنطقة."
هذا وتواصل فيزا التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية، لتقديم الحلول وإطلاق المبادرات التي تعزز من اعتماد المدفوعات الرقمية، وتضمن بيئة ملائمة للابتكار المالي
-
أخبار متعلقة
-
مجموعة نُقُل تطلق "شركة نُقُل للبناء" وتُدخِل الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد إلى قطاع الإنشاءات في الأردن لأول مرة
-
إم جي RX9، الـ SUV الجديدة كلياً متوفرة في الأردن الآن! عندما تجتمع الفخامة بالتكنولوجيا والأمان والأداء المبهر في سيارة واحدة
-
الخطوة الأولى نحو مستقبل آمن ضد الحوسبة الكمومية مع ‘Samsung Knox’
-
تجديد اتفاقية التعاون بين البنك العربي واتيكو مجموعة فخر الدين
-
زين تطلق منصّتها الرقمية للإبداع (ZINC.JO)
-
فيديو - منصّة زين للإبداع .. 10 أعوام من الابتكار
-
شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تطلق خاصية الطلب والدفع عبر التطبيق لتجربة أكثر سرعة وسهولة
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يستهلّ موسم 2025 بفوزٍ مزدوج في رالي مونتي كارلو