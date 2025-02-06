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فيزا تنظّم فعالية لعملائها في الأردن لتعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية

nuj
شركة فيزا الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية
الخميس، 06-02-2025 11:51 ص
الوكيل الإخباري-   استضافت شركة فيزا الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، الأسبوع الماضي فعالية موجهة للعملاء تحت عنوان "فيزا كونيكت - عمان". وحضر الفعالية، التي تعتبر الأولى من نوعها للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي وباكستان، ما يقرب من 150 مشارك بما في ذلك أعضاء بارزين من القطاع المالي في الأردن و العراق و لبنان و فلسطين.اضافة اعلان


وخلال الفعالية، قدم عدد من الخبراء الإقليميين جلسات مميزة حول التوجهات المتعلقة بمستقبل المدفوعات الرقمية، والتوجهات الناشئة التي تؤثر على الرقمنة في المنطقة، وفرص نمو الأعمال، وحلول ومنتجات التكنولوجيا المالية الجديدة، والتجارب الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "تواصل منطقة دول المشرق تسريع وتيرة جهودها نحو الرقمنة، وتعتبر فعالية فيزا كونيكت - عمان دليلاً على التزامنا بتحفيز الابتكار ودعم عملائنا في التنقل عبر مشهد المدفوعات المتغير. وقد وفرت الفعالية منصة للتواصل وتبادل المعرفة بين رواد القطاع المالي والعملاء، الأمر الذي أتاح لنا تسليط الضوء على رؤى فيزا العالمية والإقليمية وسعيها لإيجاد حلول تلبي احتياجات السوق المحلي.  نحن محظوظون للغاية لأن حضور الفعالية لم يقتصر على عملائنا من الأردن فقط، بل حضر أيضاً عملاء من العراق ولبنان وفلسطين. ونحن متحمسون لجني ثمار التقدم الذي سنحققه إلى جانب شركائنا في القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية بينما نواصل تشكيل مستقبل مشهد التجارة في المنطقة."

هذا وتواصل فيزا التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية، لتقديم الحلول وإطلاق المبادرات التي تعزز من اعتماد المدفوعات الرقمية، وتضمن بيئة ملائمة للابتكار المالي
 
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