"فيفو إنرجي" تُنجز استحواذها على "توتال إنرجيز ماركتنج الأردن" وتُطلق علامة " إينجن" ENGEN في المملكة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة فيفو إنرجي استكمال صفقة استحواذها على 100% من أسهم شركة توتال إنرجيز ماركتنج الأردن.

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وباكتمال هذه الصفقة، أنهت فيفو إنرجي، الشركة الرائدة في توزيع الطاقة في أفريقيا، والتي تدير اليوم نحو 4,200 محطة خدمات في 29 سوقاً، استحواذها على شركة توتال إنرجيز ماركتنج الأردن، بما يشمل شبكتها التي تضم نحو 180 محطة خدمات، إلى جانب عملياتها في مجال الوقود التجاري وزيوت التشحيم.

ويمثل هذا الاستحواذ بداية دخول علامة " إينجن" (Engen) إلى السوق الأردني، وهي علامة التجزئة المملوكة لفيفو إنرجي، والحاضرة اليوم في 13 سوقاً، والمعروفة بسمعتها القوية في الجودة والخدمة. وتُعد " إينجن" (Engen) العلامة الأولى للوقود في جنوب أفريقيا، حيث تضم شبكتها أكثر من 1,000 محطة خدمات، ويُباع من خلالها لتر واحد من كل أربعة لترات وقود في البلاد. ومن المقرر أن تحل علامة إينجن محل توتال إنرجيز في محطات الخدمات في الأردن خلال الأشهر المقبلة.



وكانت فيفو إنرجي قد أعلنت عن الصفقة في تشرين الثاني 2025، ومنذ ذلك الحين عملت جميع الأطراف على استكمال الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المسبقة اللازمة لإتمامها، والتي اكتملت الآن.



وتعليقاً على الصفقة، قال ستان ميتلمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيفو إنرجي:

"يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة لفيفو إنرجي مع توسعنا خارج أفريقيا إلى الأردن، وهو سوق يتمتع بمقومات قوية وفريق عمل نكن له كل التقدير. وتستند فيفو إنرجي، إلى جانب علامتنا التجارية للتجزئة " إينجن" (Engen)، إلى قيم أفريقية راسخة في خدمة العملاء وخدمة المجتمعات، ونؤمن بأن لهذه القيم قصة تستحق أن تُروى في الأردن. ونتطلع إلى دعم النمو المتواصل في السوق."



من جانبه، قال عادل سعدالله، المدير العام لشركة فيفو إنرجي الأردن:



"أشعر بفخر كبير لتعييني لقيادة أعمال فيفو إنرجي في الأردن مع توسع الشركة إلى هذا السوق الجديد. فمنذ تأسيس فيفو إنرجي، كنت جزءاً من مسيرتها، وشهدت عن قرب كيف أسهم نموذج عملها في بناء شركات قادرة على الاستمرار."



ويستند نجاح فيفو إنرجي إلى فرق إدارة محلية مُمكَّنة، قادرة على خدمة العملاء والشركاء بكفاءة عالية، وهو النموذج الذي ستتبناه الشركة في الأردن.





وأضاف سعدالله: "يمثل إعلان اليوم انتقالاً في الملكية، فيما تستمر أعمال الشركة وموظفوها وعقود الوكلاء وعلاقاتها مع العملاء دون تغيير. وستكون أولويتي العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الحالي، والبناء على النجاحات القائمة، وضمان انتقال سلس للجميع. كما ندرك أن عام 2026 يمثل عاماً يدعو للفخر في الأردن، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة، وتأهل المنتخب الوطني للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم. وسنعمل على أن تعكس برامجنا هذا الفخر، واضعين الأردن والأردنيين في المقام الأول."