فيليب موريس الأردن تحصد شهادة أفضل صاحب عمل للسنة الخامسة على التوالي

الوكيل الاخباري - للسنة الخامسة على التوالي، حصلت شركة فيليب موريس الأردن على شهادة "أفضل صاحب عمل"، وذلك تقديراً لتميزها المتواصل في تقديم برامج التطوير الوظيفي، وتوفير فرص العمل والتقدم المهني، التي تتيحها ضمن بيئة عمل مثالية وفريدة من نوعها.

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وكانت الشركة قد حصلت على هذه الشهادة المرموقة من قِبَل"مؤسسة ومعهد صاحب العمل الأفضل العالمي Top Employer Institute"،التي تعنى بمنح شهادات التميّز للأفراد، وشهادات التميّز لأصحاب العملمن خلال برنامج "Top Employer".



وقد اختيرت شركة فيليب موريس الأردن مجدداً لنيل هذه الشهادة بناءً على نتائج التقييم المستقل والمعمق الذي أجرته المؤسسة، مكرّمة الشركة وفقاً لها بهذا الامتياز الذي نالته أيضاً مجموعة من شركات فيليب موريس العالمية في 44 دولة في كلٍ من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا/ المحيط الهادئ.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير عام شركة فيليب موريس في الأردن وفلسطين، برانكو سيفارليك: "فخورون في شركة فيليب موريس الأردن بحصولنا على شهادة "أفضل صاحب عمل" لعام 2021، وللمرة الخامسة على التوالي، الأمر الذي إن دلّ، فإنه يدل على مدى تميّزنا في توفير بيئة عمل محفزة وداعمة ومهنية لموظفي الشركة،كما يدل على حرصنا على تلبية احتياجاتهم وتمكينهم من بلوغ أقصى إمكاناتهم."

وأضاف سيفارليك: "لقد استطعنا تحفيز شغف موظفينا ومن خلال الالتزام برؤية شركتنا الأم الرامية لريادة التحوّل نحو مستقبل أفضل خالٍ من الدخان، وإحداث تغيير إيجابي للمجتمع بوجه عام، وللمدخنين البالغين الذين لولا الجهود المبذولة لإيجاد بدائل للسجائر التقليدية، لكانوا سيواصلون ممارسة عادة التدخين."



هذا وتؤمن شركة فيليب موريس الأردن بالدور المحوريالذي يلعبه فريق العمل لديها من حيث المساهمة في تحقيق النجاحوالتقدم الشامل للشركة.



وكونها تعتبر طاقاتها البشرية من أهمال أصوللديها، فإن فيليب موريس الأردن تضع موظفيها في طليعة خطط التطوير التي تنفذها، كما تحرص على إشراكهم بشكل مستمر في برامج وأنشطة ومبادرات مخصصة لتوفر لهم التدريب اللازم لتنمية حياتهم المهنية الشاملة فحسب،بل تهدف أيضاً للأخذ بآرائهم وأفكارهم، وبالتاليتشكيل ثقافة وبيئة عمل إيجابية ومحفزة على مختلف الأصعدة.



