الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري

التربية لـ الوكيل : يتم دراسة مصير عودة الطلبة للمدارس

ضبط شخص حاول تهريب مخدرات داخل عبوات مياه - صورة

إصدار شهادات فتح مراكز اللياقة والمسابح

العميد الفراية يوضح للوكيل حقيقة الغاء الحظر الجزئي

محكمة بداية عمان .. جناح للقضايا الصلحية التجارية

وزير الصحة لـ برنامج الوكيل : المقصود ليس التخويف وليس لدينا ما نخفيه

وزارة الطاقة تحذر محطات المحروقات

تخوف شعبي من العودة إلى قرارات حكومية صارمة

أسعار الذهب الإثنين 1/2/2021

مطالبات بتوسيع شمول المواطنين بحملة التطعيم ضد كورونا

الإثنين، 01-02-2021 11:14 ص

فيليب موريس الأردن تحصد شهادة أفضل صاحب عمل للسنة الخامسة على التوالي

WhatsApp Image 2021-02-01 at 11.11.03 AM


الوكيل الاخباري - للسنة الخامسة على التوالي، حصلت شركة فيليب موريس الأردن على شهادة "أفضل صاحب عمل"، وذلك تقديراً لتميزها المتواصل في تقديم برامج التطوير الوظيفي، وتوفير فرص العمل والتقدم المهني، التي تتيحها ضمن بيئة عمل مثالية وفريدة من نوعها.

اضافة اعلان

وكانت الشركة قد حصلت على هذه الشهادة المرموقة من قِبَل"مؤسسة ومعهد صاحب العمل الأفضل العالمي Top Employer Institute"،التي تعنى بمنح شهادات التميّز للأفراد، وشهادات التميّز لأصحاب العملمن خلال برنامج "Top Employer".

 وقد اختيرت شركة فيليب موريس الأردن مجدداً لنيل هذه الشهادة بناءً على نتائج التقييم المستقل والمعمق الذي أجرته المؤسسة، مكرّمة الشركة وفقاً لها بهذا الامتياز الذي نالته أيضاً مجموعة من شركات فيليب موريس العالمية في 44 دولة في كلٍ من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا/ المحيط الهادئ.


وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير عام شركة فيليب موريس في الأردن وفلسطين، برانكو سيفارليك: "فخورون في شركة فيليب موريس الأردن بحصولنا على شهادة "أفضل صاحب عمل" لعام 2021، وللمرة الخامسة على التوالي، الأمر الذي إن دلّ، فإنه يدل على مدى تميّزنا في توفير بيئة عمل محفزة وداعمة ومهنية لموظفي الشركة،كما يدل على حرصنا على تلبية احتياجاتهم وتمكينهم من بلوغ أقصى إمكاناتهم."

 

وأضاف سيفارليك: "لقد استطعنا تحفيز شغف موظفينا ومن خلال الالتزام برؤية شركتنا الأم الرامية لريادة التحوّل نحو مستقبل أفضل خالٍ من الدخان، وإحداث تغيير إيجابي للمجتمع بوجه عام، وللمدخنين البالغين الذين لولا الجهود المبذولة لإيجاد بدائل للسجائر التقليدية، لكانوا سيواصلون ممارسة عادة التدخين."


هذا وتؤمن شركة فيليب موريس الأردن بالدور المحوريالذي يلعبه فريق العمل لديها من حيث المساهمة في تحقيق النجاحوالتقدم الشامل للشركة.


وكونها تعتبر طاقاتها البشرية من أهمال أصوللديها، فإن  فيليب موريس الأردن تضع موظفيها في طليعة خطط التطوير التي تنفذها، كما تحرص على إشراكهم بشكل مستمر في برامج وأنشطة ومبادرات مخصصة لتوفر لهم التدريب اللازم لتنمية حياتهم المهنية الشاملة فحسب،بل تهدف أيضاً للأخذ بآرائهم وأفكارهم، وبالتاليتشكيل ثقافة وبيئة عمل إيجابية ومحفزة على مختلف الأصعدة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12961651_1155909974439335_6194013673200890939_n

توقيع اتفاقية تعاون بين كارسير وأمانة عمان الكبرى

333

المصفاة: جميع منتجاتها من البنزين والديزل تباع فقط في محطات جوبترول وGULF

700x414

أيبك تقدم الدعم الاستراتيجي لجمعية قرى الأطفال SOS الأردن لثلاث سنوات

HBTF building New

42.5 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان لعام 2020

143760182_1145422755878876_5014695100813859571_o

البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد باني نهضة الأردن الحديث التاسع والخمسين

GetAttachment

زين تطلق أغنية أردننا احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك