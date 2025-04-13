في إطار جهودها لتعزيز تواجدها في فئة الشاحنات الصغيرة كيا استضافت عرضاً حصرياً لشاحنة تاسمان في الإمارات

الوكيل الإخباري- اختتمت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا بنجاح فعالية العرض الترويجي لسيارة كيا تاسمان في الإمارات، والتي أقيمت في A1 SPACE في السركال أفنيو في دبي.

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شهد الحدث حضورًا مميزًا من الإعلاميين والعملاء وعشاق الشاحنات الصغيرة، الذين تمت دعوتهم خصيصًا لخوض هذه التجربة الفريدة عن قرب. وقد جسّد العرض الحصري، الذي امتد على مدار يومين في 9 و10 أبريل، التزام كيا الراسخ بالابتكار وتقديم حلول تنقل مستدامة.



أتاحت الجولة الترويجية لكيا تاسمان، فرصة حصرية للمدعويين لاستكشاف هذا الطراز الجديد، الذي يشكّل خطوة بارزة وجريئة في إطار مسيرة كيا وتعزيز تواجدها في سوق الشاحنات الصغيرة. تتميز كيا تاسمان بتصميم مبتكر يُعيد صياغة التوقعات، حيث يجمع بين المتانة القوية والتكنولوجيا المتقدمة وراحة المقصورة المستوحاة من سيارات الدفع الرباعي. وقد تم تصميم هذه الشاحنة استنادًا إلى 20 عاماً من البحث والخبرة في القيادة على الطرق الوعرة، ما يجعلها مثالية للتألق في مختلف البيئات مع الحفاظ على الجانب العملي الخاص بالاستخدام اليومي.



من خلال تصميمها الاستثنائي المستوحى من فلسفة كيا الخاصة "اتحاد الاضداد"، تقدم تاسمان مفهوماً جديداً في التخصيص بتوجيه مباشر من المصنع، لتكون أول سيارة في فئتها تتيح للعملاء تخصيص سيارتهم منذ بداية تصميمها من خلال 12 حزمة أصلية. وتتوفر تاسمان بتسعة ألوان خارجية وأربع حزم داخلية، من بينها اللون البني الداكن والفاتح، ما يضمن تحقيق تجربة مصممة خصيصاً لتلائم عشاق المغامرات والمحترفين والعائلات على حد سواء.



كما شكلّت هذه الفعالية، فرصة للحضور لاستكشاف التقنيات المعززة في تاسمان، بما في ذلك خدمات Kia Connect للسيارات المتصلة، والتي توفر أكثر من 50 ميزة ذكية لتعزيز السلامة والراحة. وتشمل الميزات الأخرى: نظام المساعدة الذكية لركن السيارة عن بُعد، وتحديثات البرامج عبر الهواء (OTA)، ونظام هارمان كاردون الصوتي المحترف، ما يرتقي بتجربة القيادة إلى مستوى جديد كليًا من الابتكار والرفاهية.

تم تصميم تاسمان لتقديم أداء استثنائي، حيث تتميز بخلوص أرضي يبلغ 252 ملم وزاوية اقتراب رائدة في فئتها تصل إلى 32 درجة في طراز X-Pro. وبفضل قدرتها على استيعاب حمولة تصل إلى 1,195 كجم وسحب ما يصل إلى 3.5 طن، فإن تاسمان مصممة لتلبية متطلبات العمل والمغامرة على حد سواء.

وقد خضعت المركبة لـ1,777 اختباراً عبر أكثر من 18,000 تجربة، شملت تجارب قيادة مكثّفة على الطرق الوعرة، واختبارات الخوض في المياه، وتقييمات المتانة على مختلف التضاريس، إضافة إلى اختبارات السحب وتجارب الأداء على الحلبات، ما أثبت جدارتها في أقسى الظروف.



يعكس التصميم الداخلي لتاسمان، التزام كيا بالاستدامة، من خلال استخدام مواد بلاستيكية حيوية، وأقمشة مصنوعة من زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات PET المعاد تدويرها، وحلول طلاء صديقة للبيئة.

ستتوفر كيا تاسمان بخيارين من المحركات: محرك بنزين تيربو سعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ومحرك ديزل تيربو سعة 2.2 لتر متصل إما بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 8 سرعات.



تمثل كيا تاسمان حقبة جديدة في عالم الشاحنات الصغيرة، حيث تجمع بين القوة والأناقة والاستدامة. وتجسد التزام كيا بتقديم حلول تنقل مبتكرة تدفع حدود التصميم، والتكنولوجيا، والأداء نحو مستقبل أكثر استدامة.