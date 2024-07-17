"في تحدٍ جديد" فيلمٌ تشويقي يعرض شاحنة كيا تاسمان من الفئة المتوسطة الحجم

الوكيل الاخباري- كشفت كيا، عن الفيلم التشويقي الخاص بالسلسلة الوثائقية المرتقبة "في تحدٍ جديد"One More Round، والتي تقدم نظرة متعمقة وكواليس عملية التطوير الدقيقة لإنتاج أولى شاحنتها العالمية الجديدة كيا تاسمان المنتظرة.

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وسيعرض الفيلم التشويقي، جولة الاختبارات المكثفة، التي خضعت لها أول شاحنة للعلامة التجارية في مواقع متعددة، شملت بما في ذلك التضاريس الوعرة في الصحراء الأسترالية لضمان المتانة والأداء الأمثل.



الفيلم التشويقي "في تحدٍ جديد"، سيقدم للمشاهدين كواليس برنامج كيا تاسمان الشامل، مع أكثر من 18,000 جولة من الاختبارات، ما يسلط الضوء على القدرات الشاملة للشاحنة الصغيرة ومستويات وموثوقيتها العالية.



ستركز الحلقة الأولى، المقرر إصدارها في 22 يوليو، على اختبار الطرق الوعرة. في المقابل ستتضمن سلسلة الحلقات اللاحقة، اختبار الخوض في المياه العميقة، والمتانة على جميع التضاريس واختبار القدرة على السحب وتقييم الأداء على المسار الصحيح، والقيادة والتحكم، بالإضافة إلى المقابلات مع فريق قسم البحث والتطوير. وسيتم إصدار الحلقات خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أكتوبر.



يُجسد عنوان السلسلة الوثائقية "في تحدٍ جديد"، الجهود الهائلة والعزيمة والإصرار لوضع أعلى المعايير الممكنة أثناء تطوير سيارة كيا تاسمان. وخلال 1,777 نوعاً مختلفاً من الاختبارات التي تم إجراؤها على مدار أكثر من 18,000 جولة من الاختبارات، فإن عنوان السلسلة يعكس أيضاً روح مهندسي كيا لتحقيق أعلى المعايير لإبتكار سيارة كيا تاسمان.



وقال هيوي وون يانغ، رئيس قسم البحث والتطوير في كيا:"تُجسد كيا تاسمان، التزامنا الراسخ بالابتكار. وعملنا على توجيه كل جانب من قدرات قسم البحث والتطوير لدينا، لإنشاء مركبة ترتقي إلى مستوى لقبها باعتبارها الأولى من نوعها، وتقدم أداءً يفوق التوقعات".



يمكن مشاهد الفيلم التشويقي والحلقات المرتقبة من السلسلة الوثائقية "في تحدٍ جديد" على الموقع الرسمي لحملة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا.

الإصدار والتوافر في السوق.



من المقرر أن يتم عرض سيارة كيا تاسمان لأول مرة عالميًا في النصف الثاني من عام 2024، يليها إصدار عالمي في النصف الأول من عام 2025. وسيتم طرح كيا تاسمان مبدئيًا في السوق الكورية قبل التوسع إلى أستراليا وسوق الشرق الأوسط وأفريقيا.







