في تقدير عالمي جديد كابيتال بنك ضمن قائمة "جلوبال فاينانس" لأفضل البنوك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026

الوكيل الإخباري- في إنجاز دولي جديد يعكس تميّز البنك وريادته في تقديم خدمات مصرفية خاصة متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، تُوِّجت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية مسيرة كابيتال بنك بإدراجه ضمن قائمتها المرموقة لـ "أفضل البنوك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في العالم لعام 2026"، وذلك في نسختها الحادية عشرة من هذه الجوائز.





ويأتي هذا الاستحقاق ليعكس الزخم الذي حققه البنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، مرتكزًا على حوكمة صلبة وتوجّه استراتيجي واضح، حيث تمكن البنك من تقديم أكثر الخدمات والعروض المصرفية شمولًا وتكاملًا. وقد استندت المجلة في اختيارها للفائزين إلى معايير دقيقة تتجاوز مجرد حجم المؤسسة، لتركّز بشكل جوهري على الريادة في السوق المصرفي، والنمو، والابتكار، وجودة الخدمات المقدّمة للعملاء.



ويجسّد هذا التكريم التزام كابيتال بنك الراسخ بالتميّز، حيث واصلت خدماته المصرفية الخاصة ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، من خلال توفير حلول إدارة ثروات متقدمة تعتمد على التخطيط المالي المتخصص، وإتاحة فرص الاستثمار العالمية، فضلًا عن تقديم مزايا أسلوب حياة حصرية.



ومن أبرز المحطات التي عززت هذا الأداء خلال فترة التقييم، نجاح البنك في إطلاق بطاقة "Visa Infinite Privilege" المعدنية، ليكون أول بنك في الأردن يوفر هذا المنتج المصمم خصيصًا لكبار العملاء الباحثين عن مزايا لا تُضاهى وتجارب استثنائية. وقد ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشرائح ذات الملاءة المالية العالية بشكل فعّال في الأداء العام للبنك، مدعومًا بنمو متين في الودائع وتحسين مستمر في تجربة العملاء.



وأعرب كابيتال بنك عن اعتزازه بهذا التصنيف العالمي الذي يضعه في مصاف المؤسسات المالية الأكثر تميّزًا، مؤكدًا أن الخدمات المصرفية الخاصة تظل مجال تركيز استراتيجي يسعى من خلاله إلى إضافة قيمة حقيقية لقاعدة عملائه، وتلبية الاحتياجات المتخصصة لأصحاب الثروات، ومساعدتهم على تنمية وحماية أصولهم المالية.



وتُعد جوائز Global Finance لأفضل البنوك الخاصة من أبرز الجوائز العالمية في هذا المجال، حيث أعلنت المجلة عن النسخة الحادية عشرة من جوائز World’s Best Private Banks Awards 2026، على أن يُنشر التقرير الكامل للنتائج في عدد شهر كانون الأول من المجلة بنسختيها المطبوعة والرقمية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني GFMag.com.



وتغطي تقييمات هذا العام أداء البنوك خلال الفترة الممتدة من 1 تموز 2024 حتى 30 حزيران 2025، واعتمدت هيئة تحرير المجلة في اختيار الفائزين على مدخلات من خبراء القطاع والتنفيذيين، إلى جانب المعلومات المقدّمة من البنوك والأبحاث المستقلة.



تُعد مجموعة كابيتال بنك واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها إلى ما يقارب 8.6 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 916 مليون دينار أردني.



وتضم المجموعة كابيتال بنك، الذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في عام 1995 ليصبح اليوم واحدًا من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.



وفي عام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه، وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق، ودعم النشاطات التصديرية، وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة في العراق.



وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في عام 2023.



وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات، المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية، من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات / مركز دبي المالي العالمي (DIFC).



وترجمةً لخطط نموها التوسعية، استحوذت مجموعة كابيتال بنك في عام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في عام 2022 على بنك سوسيتيه جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو بنك رقمي يهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.



وفي عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – كشريك استراتيجي، وبحصة قدرها 23.97%. ومكّنت هذه الزيادة المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.



ونظرًا لالتزام كابيتال بنك بالتميّز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.



