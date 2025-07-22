في لفتة إنسانية.. "حلويات حبيبة" تتوقف عن نشر صور الطعام تضامنا مع القطاع

ونشرت حلويات حبيبة عبر صفحاتها: "سنتوقف عن نشر أي صور أو منشورات تتعلق بالطعام على صفحاتنا حتى إشعار آخر، نرحب بكم دائما في جميع فروعنا".
وقد لاقت هذه الخطوة تفاعلا واسعا على منصات التواصل، حيث عبر العديد من المتابعين عن دعمهم لهذا القرار، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعبر عن إحساس عالٍ بالمسؤولية الأخلاقية والتضامن الإنساني.
وتعد حلويات حبيبة من أبرز وأشهر العلامات التجارية في الأردن في مجال الحلويات الشرقية، وقد عرفت على مدار السنوات بمواقفها الوطنية والاجتماعية.
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