قريباً: رفيق صحي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي على معصمك

الوكيل الإخباري- مع تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى جزءٍ أساسي من الحياة اليومية، تُصبح الأجهزة المحمولة البوابةَ الرئيسية للاستفادة من إمكاناته المتقدمة بالكامل.

اضافة اعلان

إلّا أن العامل الأهم هو كيفية دمج الذكاء الاصطناعي ضمن تفاصيل الحياة اليومية، بشكل هادف وبطريقة سلسة ومريحة ليقدم دعماً حقيقياً ومؤثراً. وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل في سامسونج توسيع نطاق التجارب الذكية ضمن منظومتنا المتكاملة من الأجهزة، حيث تؤدي ساعة Galaxy Watch دوراً حيوياً بوصفها منصة صحية متصلة تعمل على مدار الساعة، وتوفر بوابة دائمة لتجارب الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمخصصة لتعزيز صحة المستخدم.



ما عليك سوى أن ترتدي Galaxy Watch بجيلها الجديد لاختبار مستوى جديد كلياً من العناية بالصحة بكل سهولة. وتعمل الساعة بشكل متواصل في الخلفية، مما يجعل من الرعاية الصحية الشاملة جزءاً طبيعياً من روتينك اليومي. كما أنها مزودة بمكونات داخلية جديدة كلياً وعمر بطارية محسّن، ما يمنحها القدرة على متابعة مؤشراتك الصحية لفترات أطول وبمستويات أعلى من الدقة.



لطالما ساعدتنا Galaxy Watch على فهم مؤشراتنا الشخصية بطرق لا يمكننا ملاحظتها بأنفسنا؛ فهي تتبّع لدينا أنماط النوم والحركة والراحة. واليوم، في ضوء الاعتماد على رؤى وبيانات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ترتقي هذه التجربة إلى مستوى غير مسبوق، لتمنحنا فهماً أعمق لحالتنا الصحية، وتمكّننا من متابعتها وإدارتها بشكل استباقي وفي الوقت الحقيقي.