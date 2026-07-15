قريباً: رفيق صحي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي على معصمك

ما عليك سوى أن ترتدي Galaxy Watch بجيلها الجديد لاختبار مستوى جديد كلياً من العناية بالصحة بكل سهولة. وتعمل الساعة بشكل متواصل في الخلفية، مما يجعل من الرعاية الصحية الشاملة جزءاً طبيعياً من روتينك اليومي. كما أنها مزودة بمكونات داخلية جديدة كلياً وعمر بطارية محسّن، ما يمنحها القدرة على متابعة مؤشراتك الصحية لفترات أطول وبمستويات أعلى من الدقة.
لطالما ساعدتنا Galaxy Watch على فهم مؤشراتنا الشخصية بطرق لا يمكننا ملاحظتها بأنفسنا؛ فهي تتبّع لدينا أنماط النوم والحركة والراحة. واليوم، في ضوء الاعتماد على رؤى وبيانات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ترتقي هذه التجربة إلى مستوى غير مسبوق، لتمنحنا فهماً أعمق لحالتنا الصحية، وتمكّننا من متابعتها وإدارتها بشكل استباقي وفي الوقت الحقيقي.
انضموا إلينا في حدث Galaxy Unpacked عبر الإنترنت في 22 تموز، عند الساعة 2 مساءً بالتوقيت الصيفي البريطاني، لنكشف عن الجيل الجديد من Galaxy Watch. استكشفوا كيف تمكّنكم الساعة الجديدة من إدارة صحتكم بذكاء، وتساعدكم على اتباع نمط حياة أكثر صحية، ضمن منظومة متصلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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