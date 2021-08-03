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الثلاثاء، 03-08-2021 03:38 م

قريبًا في الأردن: تجربة ذكية وسلسة مع HUAWEI MateBook D15 الجديد

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HUAWEI MateBook D 15، أحدث حاسوب محمول من هواوي، قريبًا للطلب المسبق في الأردن


الوكيل الاخباري - تتطور التكنولوجيا بطرق عديدة، وعلى مر السنين رأينا كيف أصبحت الأدوات أكثر ابتكارًا.

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من الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة والساعات الذكية، أصبحت هذه الأجهزة الآن جزءًا من الضروريات اليومية.

 

أظهر العام الماضي أن العمل لا يقتصر على مكان واحد فقط، وأن العوامل المساهمة تعني أن المكاتب يجب أن تكون الآن أكثر ذكاءً من أي وقت مضى، لكن المشكلة الرئيسية هي أن امتلاك أجهزة متعددة قد يكون أمرًا مربكًا إلى حد ما، كما أن التبديل من جهاز إلى آخر ليست دائمًا عملية سلسة.


تم تصميم تجربة الأجهزة الفائقة الجديدة كليًا من هواوي لمعالجة هذه المشكلة، من خلال توفير لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون، بحيث يمكن أن توفر للمستخدمين تجربة متعددة الأجهزة مريحة وسلسة وآمنة.

 

وأبرز هذه الأجهزة الحاسوب المحمول النحيف والخفيف ذو الهيكل المعدني HUAWEIMateBook D15 الذي سيتوفر للطلب المسبق في الأردن قريبًا.

 

 

HUAWEI MateBook D15... حاسوب محمول متعدد الأغراض مصمم للجميع
يواصل HUAWEI MateBook D15، أحدث حاسوب محمول من هواوي، جلب عناصر التصميم التي أنشأتها سلسلة حواسيب MateBook D التي تستخدم فلسفة تصميم "الشكل النقي –Pure Shape" من هواوي البسيط بجسمه المعدني الرفيع والخفيف.

 

ويتميز الجهاز بشاشة عرض كاملة مقاس 15.6 بوصة مع نسبة شاشة إلى الهيك لتبلغ 87%، حاصلة على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادات Flicker Free التي تساعد في تقليل إجهاد العين، مع معالجth Generation Intel® CoreTM i3-10110U 10.


الأجهزة الفائقة لتجربة مطلقة للمكتب الذكي


في السيناريو النموذجي للمكتب الذكي -Smart Office، صممت هواوي العديد من الأجهزة لتعمل كجهاز واحد فائق، بالإضافة إلى التبديل بسهولة بين الاتصال السلكي واللاسلكي، وبين وضع العمل والوضع الشخصي.

 

وباستخدام لوحة تحكم مركزية، يمكنك على الفور توصيل الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15، مع جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6 بوصة، وشاشة HUAWEI MateView مقاس 28.2 بوصةودقة4K+ -3850 × 2560 بكسل، واللذين سيتوفران قريبًا في الأردن.


ومن الجهاز اللوحي، يمكن استخدام البث اللاسلكي، بحيث يمكن للمستخدمين رؤية المحتوى على الشاشة ومن الحاسوب المحمول كذلك، يمكن للمستخدمين استخدام كابل USB-C للاتصال بالشاشة.

 

ومن خلال ميزة العرض على عدة شاشات –Multi-Screen collaboration على الجهاز اللوحي، يمكن للمستخدمين استخدام ماوس الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 مباشرةً لسحب وإسقاط الملفات التي تتضمن الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمستندات بين الجهازين.


سيكون الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 متاحًا للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من 8 آب الجاري، باللون الرمادي الفضائي وبسعر يبدأ من 479 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، ويمكنك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar/laptops/matebook-d15-i3-10th.

 




 

 


 

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