قصة نجاح أخرى لهواوي...هذا هو حكمنا على هاتف Huawei Y9a الجديد!

الوكيل الاخباري – عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية ذات الفئة الابتدائية، فإن الإجماع المعتاد هو توقع ميزات محدودة أو مخفضة في التصميم الأساسي، مع التركيز على الوظائف أكثر من المظهر.

اضافة اعلان



ومع ذلك، تشتهر سلسلة هواتف Huawei Y بكسر ذاك الاعتقاد النمطي، مع ميزات قوية وأداء رائع وتصميمات أنيقة.

أحدث إضافة إلى هذه السلسلة هاتف Huawei Y9a، والذي يواصل هذا التوجه بكاميراته الرباعية القوية دقة 64 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط، وأداء قوي وتصميم رائع.



كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل



تشتهر هواوي بوضع إعدادات الكاميرا القوية في جميع هواتفها الذكية تقريبًا. يستمر هذا في الهواتف ذات الفئة الابتدائية، حيث تتميز هواتف سلسلة Y بإعدادات الكاميرا القوية.

يأتي هاتف Huawei Y9a الذي تم إطلاقه حديثًا مزودًا بإعداد كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل يمكنها التقاط اللحظات المهمة في أي وقت وفي أي مكان.



يحتوي إعداد الكاميرا هذا على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، تعمل معًا للحصول على تجربة تصوير شاملة لجميع السيناريوهات.

الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بعدسة فتحة f/1.8 للتصوير عالي الدقة بتفاصيل غنية ومحسنة. أما العدسة ذات الزاوية العريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل من ناحية أخرى فتحتوي على عدسة f/2.4 وتوفر مجال رؤية بزاوية تصل حتى 120 درجة، مع دعم للتسجيل بزاوية عريضة جداً.

تساهم عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل في إحداث تأثيرات بوكيه، وتعمل مع الكاميرا الرئيسية للحصول على لقطات بورتريه جميلة مع خلفيات ضبابية، بينما تسمح عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالتقاط الصور عن قرب لمسافة تصل إلى 4 سم فقط.



من أبرز ميزات الكاميرا الوضع الليلي الفائق، والتي تستخدم الكاميرا الرئيسية وأجهزة الاستشعار الكبيرة لتمكين تجربة تصوير مذهلة في الإضاءة المنخفضة.

يقترن هذا بـ ISO عالٍ 51200 و AIS والذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء متعدد الإطارات لتحقيق استقرار أفضل للصورة، ولقطة أكثر إشراقًا ووضوحًا، بغض النظر عن مدى تعتيم الهدف. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم هاتف Huawei Y9a خاصية Smart Snapshot لاكتشاف الهدف أيضًا ويمكنه تغيير أوضاع التصوير وفقًا لذلك.

يتضمن ذلك خمسة أوضاع تصوير للأطفال والحيوانات الأليفة والرياضة والزهور والمناظر الطبيعية، وأكثر من عشرة سيناريوهات تصوير مثل اللعب والرياضة والقفز وركوب الدراجات والمزيد.



تضمن الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، والمزودة بتقنية AI Beauty 5.1، التقاط صور سيلفي مذهلة مع كل نقرة. تعمل خوارزمية AI Beauty 5.1 التي تمت ترقيتها حديثًا على تخصيص عمر المستخدم وجنسه لإنتاج بشرة مثالية عبر عدسة عالية الدقة، من خلال تحسين جوانب مثل نسيج الجلد والحاجبين والشعر، والمزيد.



أداء فائق



نظرًا لإنجاز المزيد من المهام أثناء التنقل على الهواتف الذكية هذه الأيام، يجب على الهاتف الذكي أن يكون موثوقًا به، مع عمر بطارية طويل، وسعة كبيرة للتخزين، إلى جانب الأداء القوي.

ومع ذلك، لا تحصل الهواتف ذات الفئة الابتدائية عادةً على هذه الميزات. لكن هاتف Huawei Y9a تم تزويده بشاحن فائق السرعة Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط، وهي ميزة يتم رؤيتها عادةً في الهواتف الرائدة، وتضمن للمستخدمين شحن هواتفهم الذكية بسرعة بنسبة تقارب 70% خلال 30 دقيقة فقط.

يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للبطارية الكبيرة التي تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة، وكلاهما يعملان سويًا لفترات طويلة من الاستخدام المكثف.

يتم استكمال ذلك أيضًا من خلال تقنية توفير الطاقة Huawei AI، والتي تعمل على تحسين استخدام البطارية للحصول على تجربة مستخدم محسّنة بشكل أكبر.



ونظرًا لأن المستخدمين اليوم يعتمدون على الهاتف الذكي للقيام بالمزيد من الأنشطة أثناء التنقل، فإن سعة التخزين الكبيرة، والذاكرة الكافية لتشغيل المهام بكفاءة، يعد أيضًا عاملاً رئيسيًا لاختيار الهاتف الذكي.

يأخذ هاتف Huawei Y9a هذا في الاعتبار، ويجمع سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، مما يجعله مثاليًا للموسيقى والأفلام والألعاب عالية الجودة، وغير ذلك الكثير. يمكن زيادة هذا إلى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية أيضًا.

أما بالنسبة للذاكرة، فإن هاتف Huawei Y9a يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت والتي تدعم الأداء العام، وتمكن من أداء مهام متعددة في الخلفية بشكل أفضل.



تصميم رائد ساحر



يتميز هاتف Huawei Y9a بشاشة عرض فائقة FullView كبيرة بحجم 6.63 بوصة بدقة FHD تبلغ 2400×1800 لتجربة مشاهدة غامرة. وبفضل حوافه الصغيرة، يوفر هاتف Huawei Y9a نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 92.02%، وهي مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو، أو لعب الألعاب، أو حتى العمل أثناء التنقل.



ما يجعل هاتف Huawei Y9a متميزًا عن الهواتف الأخرى في فئته هو في الواقع تصميم الهالة الدائرية Halo Ring، والتي تذكرنا بسلسلة هواتف Huawei Mate 30 الرائدة التي تجمع أجهزة الكاميرا معًا محاطة بحلقة خارجية محفورة من خلال عملية طلاء فريدة.

هذا التصميم ليس متماثلًا فحسب، ولكنه يعطي أيضًا إحساسًا عصريًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى براعة التصنيع الرائعة. تساهم الألوان أيضًا في مظهرها الفريد، حيث يتميز كل من أسود منتصف الليل، والفضي الفضائي، وساكورا الوردي بمظهر جذاب، والذي يمثل سماء الليل، والفضاء المرصع بالنجوم، وأزهار الكرز على التوالي.



يتميز هاتف Huawei Y9a بتصميم قوسي ثلاثي الأبعاد مريح بشكل عام، ويوفر إطارًا قويًا بلمسة نهائية لامعة تشبه الزجاج. يحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع "اثنين في واحد"، وزر للطاقة على الجانب، والذي يفتح الهاتف بسرعة بنقرة خفيفة. يساهم قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب في المظهر الانسيابي للهاتف، ويحسن المظهر الجمالي على الظهر مع تصميم الهالة في المنتصف.



حُكمنا



إلى جانب كل هذه الميزات المقترنة بتجربة مستخدم سلسة وذكية بشكل عام بمساعدة واجهة المستخدمEMUI 10.1، يعد هاتف Huawei Y9a أحد أفضل الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية.

سواء كان ذلك للاستخدام غير الرسمي أو حتى للأداء المكثف، فإن هاتف Huawei Y9a يعمل على جميع الجبهات. يأتي هاتف Huawei Y9a مزودًا أيضًا بمتجر Huawei AppGallery المثبت مسبقًا، بحيث يمكنك البحث وتنزيل جميع تطبيقاتك المفضلة بسهولة.

يمكنك أيضًا تنزيل أداة البحث Petal Search، التي تكمل متجر Huawei AppGallery وتوفر الوصول إلى مليون تطبيق كامل، مع أداة بحث سهلة الاستخدام يمكنك وضعها في الشاشة الرئيسية لهاتفك.



هاتف Huawei Y9a الرائع متوفر الآن في السوق الأردني، ويمكنك اقتناؤه بسعر205 دنانير، عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://bit.ly/33gcZ7u، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



