قطط للبيع وللتبني على السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - تعد الحيوانات الأليفة من وسائل الرفاهية داخل المنزل، ولذلك لقدرتها على الاستيعاب والتعلّم بسرعة، ممّا يسهل التعامل معها في الحياة العملية، وإن كنت من هواة امتلاك ورعاية الحيوانات الأليفة وخاصةً القطط منها، يوفر لك السوق المفتوح قسم حيوانات للبيع وقسم فرعي آخر هو قطط للبيع، وفيه ستجد مجموعة كبيرة من القطط بكل سهولة، كما ويمكنك عرض القط الخاص بك للبيع أو التبني بشكل سريع.

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ستجد على السوق المفتوح مختلف أنواع القطط، بما في ذلك شيرازي، وهيملايا، وشانشيلا، وسكوتيش، ومانكس، وأنجورا، والأمريكية قصيرة الشعر، وراغدول، وماين كوين، واكزوتك، وقطط مهجنة، وغيرها، وستجد قطط من الجنسين ومن مختلف الأعمار والأحجام، ومنها ما هو معروض للبيع أو للتبني أو للاستئجار المؤقت لأغراض التكاثر، وتختلف أسعار هذه القطط وفقاً لاختلاف نوعها وفصيلتها ولدرجة نقاء النوع، كما يعتمد السعر على عمر القط والمطاعيم المأخوذة وحمله لجواز السفر.



كيفية استخدام موقع السوق المفتوح



يتميز موقع السوق المفتوح بسهولة استخدامه، فهو يوفر واجهة بسيطة خالية من التعقيدات، وذلك من أجل ضمان وصول جميع المستخدمين والزوار إلى طلبهم في أقل وقت ممكن، حيث يتم تصنيف إعلانات العرض والطلب فيه على مختلف المنتجات والأغراض والسلع ضمن مجموعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المنوعة.



تربط منصة السوق المفتوح بين البائعين والمشترين بشكل مباشر لتمكينهم من البيع والشراء أو الحصول على خدمة أو حتى وظيفة دون عناء، وفور دخولك إلى الموقع أو التطبيق، ستظهر لك السلع وفق قوائم رئيسية وفرعية تتيح لك البحث عن ما تريده بكل سهولة.



للبدء بالبيع والشراء والتواصل مع البائعين والمشترين، ما عليك سوى التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي واختيار القسم الذي تود تصفح إعلاناته، ومن الجدير بالذكر أنّك ستجد فيه ما تشاء من بضائع وسلع تخطر على البال بشكل سهل من خلال أقسام رئيسية وفرعية ستظهر أمامك، بما في ذلك السيارات والعقارات والأثاث المنزلي والإلكترونيات والملابس والحيوانات الأليفة وغيرها العديد، بالإضافة إلى أنه يسعى بشكل دائم إلى البحث عن أفضل الخدمات التي يمكن من خلالها تسهيل العملية التجارية على كل من البائع والمشتري.



يمتاز السوق المفتوح أيضاً بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير، كما ويوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة، مما يعني أنّ إمكانية بيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته، وتشتمل هذه الخدمات على خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.



التواصل مع السوق المفتوح



رغم انتشار عدد كبير من المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، يبقى السوق المفتوح هو أكثرها شهرة وموثوقية على مستوى العديد من البلدان، وهو الموقع #1 في المملكة الأردنية الهاشمية، ويعود ذلك لما يتسم به من خصائص تجعله المفضل والوجهة الأولى التي تتبادر إلى الأذهان عند الرغبة بشراء أو بيع أي شي. عند رغبتك في شراء سلعة، يمكنك التواصل مع المعلن بصورة مباشرة، وذلك من خلال إحدى الطرق المتاحة على الموقع، بما في ذلك خاصيتيّ الدردشة والتعليقات المتوفرة أدنى كافة الإعلانات، أو عبر الاتصال الهاتفي، أما للاستفسارات والأسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.