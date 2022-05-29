قوة الأداء وخفة الوزن وسهولة التنقل ... هذا ما يميز الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 14

الوكيل الإخباري - لطالما سعت هواوي إلى مواكبة احتياجات الشباب من خلال منتجاتها المتنوعة، وأبرزها أجهزة الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook التي تقدم من خلالها تجربةً ثوريّةً رائدة تتيح لهم أداء مختلف المهام بكل سلاسة.

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ويتمتع جهاز HUAWEIMateBook D 14 بمجموعة من الميزات والخصائص التي تنفرد بها أجهزة الحاسوب المحمول من هواوي، مثل جمالية التصميم، والتكنولوجيا المبتكرة، والتجربة الذكية التي توفرها.



تصميم أنيق بحواف فائقة النحافة



تماشيًا مع الميزات والخصائص الحصرية لمنتجات سلسلة MateBookHUAWEI، يشتمل الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 14 على شاشة عرض كاملة من هواوي HUAWEIFullView قياس 14 بوصة،من نوع IPS وبدقة 1920x1080 وزاوية عرض تبلغ 178 درجة وتناسب الأبعاد 16:9، كما أنها مزودة بخاصية الحماية ضد التوهج، وهي حائزة على اعتماد مؤسسة TÜV Rheinland من حيث المستويات المنخفضة للضوء الأزرق الضار، بما يسهم في حماية عيون المستخدمين من التعرض للإشعاعات المرئية الضارة.



يأتي الجهاز بحواف فائقة النحافة بسماكة 4.8 ملم، وإطار جانبي ثلاثي فائق النحافة لتوفيرتجربة مشاهدة غير محدودة وبنسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84%. وقد حرص المصممون في هواوي على تعزيز الهيكل خفيف الوزن بتصميم انسيابي بحواف منحنية لمنح الجهازمظهرًا أكثر أناقة.

ويتألق الحاسوب المحمول بلون Space Grey الكلاسيكي الرائع.



أداء قوي لتجربة تشغيل مميزة



في نظرالشباب، فإن الحاسوب المحمول لا يُعدّ مجرد أداة تتيح لهم إنجاز الأعمال فحسب،بل يمثل أيضًا منصةً ترفيهيةً تسمح لهم بقضاء أوقات ممتعة سواء في اللعب أو متابعة برامجهم ومسلسلاتهم المفضلة.ولهذا، يأتي الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 14 مزودًا بالجيل العاشر من وحدة المعالجة المركزية Intel® Core™i5-10210U، ووحدة معالجة رسوميات NVIDIA® GeForce® MX250، لمنحه قدرة معالجة كافية للتعامل مع مختلف التطبيقات لتحقيق أداء مميز، مع الحفاظ على مستويات عالية من الاستقرار والموثوقية.

يضم الجهاز شريحة ذاكرة بتقنية المسار المزدوج Dual-channel بسعة 8 جيجابايت من نوع DDR42400 ميغاهيرتز، وهو قادر على تحمّل معظم التطبيقات المتوفرة في السوق التي تتطلب قدرة معالجة كبيرة، كما يتصل بمحرك أقراص الحالة الصلبة PCIe SSD.

وتستقبل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN المتواجدة في الحاسوب إشارات الشبكة المحلية اللاسلكية بصورة فاعلة لتوفير اتصال سريع ومستقر، كما يحتوي الجهاز على تقنية Bluetooth 5.0، ويعمل بنظام Windows 10.

ويتميز الجهاز بنظام التبريد HUAWEI Shark Fin Fan الذي يحتوي على شفرات المروحة الملتويةبشكل حرفS والمصممة خصيصًا لتعزيز التدفق الهوائي، بما يعمل على تبريد الجهاز بطريقة ديناميكية لتبريد أفضل وتحقيق مستويات أداء مميز.



عمر بطارية طويل



يتمتع الحاسوب المحمولHUAWEIMateBook D 14 ببطارية كبيرة سعتها 56 واط. وعندشحن البطارية بالكامل، يمكن للحاسوب تشغيل مقاطع الفيديو المخزنة محليًا بدقة 1080 بكسل لمدة 9.5 ساعة متواصلة. وتمكّن سعة البطارية المرتفعة هذه المستخدمين من استخدام أجهزتهم بمنتهى الحرية دون الحاجة للقلق بشأن نفاد البطارية.



يشتمل الجهازعلى شاحن محمول متعدد الاستخدامات بقدرة 65 واط مزود بمنفذ USB-C مع كابلات قابلة للفصل، ويدعم الشاحن جميع هواتف هواوي الذكية وأجهزتها اللوحية المزودة بمنفذUSB-C. ومن أجل تعزيز مستويات السلامة، يشتمل الكابل على خاصية للحماية من الحرارة الزائدة، تعمل على إيقاف عملية الشحن آليًا عندما تتجاوز درجة الحرارة الحد المسموح به.



اتصال ذكي لتجربة استخدام سلسة



يأتي الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 14 مع مجموعة جديدة من ميزات دعم نظام Huawei Share؛ حيث تتيح هذه الميزات للمستخدمين إمكانية عرض شاشات هواتفهم الذكية على الحاسوب المحمول.

وبمجرد إنشاء الاتصال، يمكن للمستخدمين سحب الملفات وإسقاطها بين الأنظمة المختلفة لنقل الملفات بكل سلاسة، والاطلاع على المحتويات المخزنة ، وتشغيل تطبيقات الهاتف الذكي بشكل مباشر على الحاسوب.

ويمكن أيضًا استخدام الأجهزة الطرفية (الملحقات) لتصفح الهاتف الذكي، مما يمنح المستخدمين القدرة على استعمال تطبيقات الهاتف بكل سهولة دون تبديل الجهاز.



يتوفر هذا الجهاز المميز في الأردن بسعر609 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الجهازمع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتم تعب تمديد ضمان عام أو عامين. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.