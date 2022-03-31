قوشان الأردنية تفوز بجائزة Luxury Life Style العالمية

الوكيل الاخباري - فازت شركة قوشان العقارية بجائزة Luxury Life Style الصادرة من نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية كأفضل شركة إدارة و تسويق العقارات في الأردن لعام 2022.

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وجائزة Luxury Life Style هي جائزة عالمية، تُمنح لمقدمي أفضل الخدمات والسلع الفاخرة حول العالم، للعام الرابع عشر على التوالي.



و تملك قوشان خبرة تزيد عن سبعة عشر عاماً في إدارة و تسويق أفضل المشاريع العقارية في المملكة و بطرق مبتكرة و حلول تسويقية خارجة عن الأسلوب التقليدي.



وحصلت شركة قوشان على الجائزة بعد منافستها مع عشرات المرشحين حول العالم، جرى خلالها تقييم أكثر من 10 آلاف خدمة وسلعة من 400 فئة و60 دولة و يتم تحليل و تقييم النتائج لتمنح قوائم بأفضل مقدمي الخدمات فقط.



يذكر أن شركة قوشان تملك الموقع الإلكتروني (قوشان.كوم) أفضل و أكثر موقع من حيث نوعية و عدد الزوار و المختص بأرقى و أجود العقارات في الأردن، عدا عن قسم مختص بأخبار العقارات و إحصائيات و دراسات متعلقة بالقطاع.



و تم إنتاج أول برنامج تلفزيوني مختص بالعقارات في المملكة و بإسم برنامج قوشان عام 2015 و تم عرضه مدة 3 مواسم على قناة رؤيا الفضائية لتسليط الضوء على قطاع العقار و تشجيع الاستثمار العقاري في الأردن.





