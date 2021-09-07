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الثلاثاء، 07-09-2021 03:01 م

المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

كابيتال بنك أول بنك في الأردن يطلق خدمة الروبوت الذكي "Pepper"

Capital Bank pepper robot- image


الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك – الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات والأفراد- عن إطلاق خدمة المساعد الشخصي الذكي الروبوت "Pepper" والذي سيكون متاحاً في أربعة من فروعه في مرحلته الأولى.

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وبإطلاق الروبوت"Pepper"، يكون كابيتال بنك أول بنك في الأردن يوفر هذه الخدمة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وذلك في إطار جهوده المستمرة للتحول الرقمي من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة تلبي الاحتياجات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات.


وقد تعاقد كابيتال بنك مع Proven Solution، وهي شركة متخصصة في تطوير حلول وخدمات مبنية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتكس والحقيقية الافتراضية، حيث قامت الشركة بتطوير المساعد الشخصي الذكي الروبوت Pepper بهدف النهوض بتجربة العملاء وتحسينها باستخدام أحدث الوسائط التكنولوجية.


وقامكابيتال بنك بوضع 4 روبوتات ذكية موزعة في فروعه المتواجدة في المدينة المنورة، دابوق، تاج مول وعبدون تقوم بالتفاعل مع العملاء ونقلهم لتجربة رقمية مستقبلية جديدة من خلال اطلاعهم على المنتجات والخدمات والحملات التي يقدمها البنك، والإجابة على استفساراتهم، كما ستشارك هذه الروبوتات في الفعاليات التي يعقدها البنك.


وعلّق رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، محمد عثمان قائلاً:" يعد إطلاق هذه الخدمة المبتكرة خطوة مكملة لخطوات سابقة أطلقها كابيتال بنك تنفيذاً لبرامجها لاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وأتمتة الجزء الأكبر من الأعمال المصرفية التقليدية"، مشيراً الى التزام كابيتال بنك بتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة وذات كفاءة عالية للعملاءتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.


وأكد عثمان بأن كابيتال بنك ماضٍ في تبني وإطلاق المزيد من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية لخدمة عملائه، وتسخير الابتكار لإحداث نقلة نوعية في السوق المصرفي الأردني.

 




 

 


 

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