كابيتال بنك الشريك المصرفي الحصري للدوري الممتاز لكرة السلة الأردني

وحقق الدوري الأردني الممتاز لكرة السلة نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث شهد تطوراً ملحوظاً في مستوى اللاعبين والفرق، وجذب جمهوراً واسعاً من محبي هذه الرياضة.
وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو، عن فخرها واعتزازها برعاية الدوري الأردني الممتاز لكرة السلة، الذي يُعد من أهم البطولات الرياضية في المملكة، وقالت: "نؤمن بأن دعمنا لهذه الرياضة سيساهم في تطويرها وتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي. كما نحرص في كابيتال بنك على دعم الشباب وتوفير الفرص لهم لتحقيق طموحاتهم، ورعاية الدوري هي إحدى الطرق التي نُساهم بها في تحقيق هذا الهدف."
وأضافت بارطو: "تأتي شراكة كابيتال بنك مع الدوري الأردني الممتاز لكرة السلة في إطار استراتيجية مسؤوليته الاجتماعية، والتي تُركز على دعم المُبادرات التي تُساهم في تنمية المُجتمع، معربة عن ثقتها بأنّ هذه الرعاية ستُحقق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة”.
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