كابيتال بنك راعٍ ذهبي لعرض الأزياء الشامل "Spirit Wears Art" احتفاءً بالتنوع والدمج المجتمعي

وخلال المعرض، قُدّمت 50 قطعة تصميمية أصلية أبدعها 15 من طلبة بيكاسو للفنون والموضة والتصميم ونفّذها طلبة وكوادر مركز روح الشرق للتطوير، مستوحاة من أعمالهم وطاقاتهم وقصصهم، ليكون العرض تجربة فنية متكاملة مزجت بين الأزياء والموسيقى والحركة والصوت، وأبرزت طاقات الكوادر الشابة والأشخاص ذوي الإعاقة على حدّ سواء.
وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك السيدة تولين بارطو، إنّ دعم كابيتال بنك لهذا الحدث الفني يعكس التزامه الفعلي بدعم المبادرات التي تعزّز قيم التنوع والدمج المجتمعي، وتتيح مساحة متساوية للجميع للمشاركة والإبداع. كما تؤكد هذه الرعاية حرص البنك على تمكين فئات المجتمع المختلفة وتعزيز حضورهم في المجالات الإبداعية والفنية.
وأضافت بارطو، أن هذه المبادرة تنسجم مع رسالة البنك في إحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام، من خلال دعم الفنون وتم
-
أخبار متعلقة
-
زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “JIFEX 2025”
-
جيلي وفولفو يغيران قواعد السلامة في السيارات مع أكبر مركز اختبار في العالم
-
جيلي تقود الابتكار: محركها وراء قوة مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026
-
بيان صادر عن البنك العقاري المصري العربي/ فروع الأردن
-
الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت
-
"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية
-
"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب
-
الأردنية للطيران تطرح 1000 تذكرة للبيع المسبق بمناسبة الأعياد ونهاية العام