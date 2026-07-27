كابيتال بنك ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية يجددان شراكتهما لدعم "مدرستي" و"إدراك"

الوكيل الإخباري- جدّد كابيتال بنك ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية اتفاقية التعاون بينهما، في إطار شراكتهما المستمرة لدعم المبادرات التعليمية والتنموية الهادفة إلى توسيع فرص التعلّم وبناء قدرات المعلمين والشباب في الأردن.

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وبموجب الاتفاقية، سيواصل كابيتال بنك دعمه لمبادرة "مدرستي" ومنصة "إدراك"، من خلال تنفيذ برامج نوعية تركز على تمكين المعلمين، وتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب والمهنيين، بما ينسجم مع التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية، ورؤية المؤسسة في توسيع أثر برامجها بالشراكة مع القطاع الخاص.



وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو:"إن تجديد الشراكة مع مؤسسة الملكة رانيا يعكس الإيمان الراسخ لدى كابيتال بنك بأهمية تكامل الجهود لإحداث أثر مستدام في العمل المجتمعي والتعليمي. ويأتي هذا التعاون لتأكيد الدور المحوري للبنك في دفع عجلة التنمية المجتمعية من خلال دعم المعلمين وتأهيل الشباب بالمهارات اللازمة للمستقبل، وهو ما يصب مباشرة في تعزيز ركائز المسؤولية المجتمعية للبنك. كما أن التركيز على نشر الثقافة المالية عبر منصة ’إدراك‘ يتماشى تماماً مع أهداف ومبادرات مظلة ’دير مالك‘ التابعة للبنك، والتي تسعى إلى تمكين الأفراد وتزويدهم بالمعرفة الاقتصادية والعملية لبناء مجتمع مستدام وقادر على الابتكار".



وسيساهم البنك من خلال دعمه لمبادرة "مدرستي"، في تنفيذ برنامج "أفتخر أني معلّم"، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المعلم في المجتمع وإبراز دوره المحوري في تطوير العملية التعليمية. ويوفر البرنامج مساحات وفرصًا داعمة تسهم في تمكين المعلمين وتعزيز تقديرهم لرسالتهم، بما ينعكس إيجاباً على البيئة المدرسية. ومن المقرر تنفيذ البرنامج في خمس مدارس في عمّان وإربد، مع التركيز على تمكين المعلمين والمعلمات وتعزيز الدافعية على مستوى المدرسة.

وفي هذا السياق، قالت مديرة مبادرة "مدرستي"، تالا صويص: "نفخر بهذه الشراكة مع كابيتال بنك، التي تعكس إيمانًا مشتركًا بأن تطوير التعليم مسؤولية جماعية. فدعم المعلمين وبناء جسور التعاون بين المدارس والقطاع الخاص يسهمان في تطوير المهارات وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل."

كما سيواصل البنك للعام الثاني على التوالي دعم مبادرة “إدراك” من خلال تطوير سلسلة من المساقات التعليمية المتخصصة في الاستثمار وتنمية المحفظة الاستثمارية، والموجهة إلى الشباب والمهنيين في الأردن، التي تركز على تنمية المهارات المالية وتعزيز المعرفة العملية، وستُتاح عبر منصة "إدراك"، إلى جانب تنفيذ ورش عمل لتنمية المهارات لمساعدة المشاركين على تطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة بصورة عملية.

وقال مدير إدراك، ديفيد لازارو: "تُعدّ الثقافة المالية استثمارًا في مستقبل الشباب. ومن خلال شراكتنا مع كابيتال بنك، نعمل على تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا."





عن مجموعة كابيتال بنك:



تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها الى ما يقارب 8.5 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 841.4 مليون دينار أردني.

وتضم المجموعة، كابيتال بنك والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.



وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي 61.85%، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.



وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).



وترجمة لخطط نموها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو قناة مصرفية رقمية تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.



وعلى صعيد تعزيز القاعدة الرأسمالية، قام كابيتال بنك في العام 2022 بإصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. كما شهد العام ذاته دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي بحصة بلغت 23.97%، ما أسهم في دعم خطط النمو والتوسع للمجموعة. وفي إطار تعزيز مركزها المالي ودعم خططها التوسعية، قام كابيتال بنك بتوقيع اتفاقية قرض داعم لرأس المال أخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع مؤسسات تمويلية دولية.