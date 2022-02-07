"كابيتال بنك" و"القدس للتأمين" يوقعان اتفاقية تأمين مصرفي

الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك وشركة القدس للتأمين عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي تمكّن عملاء البنك من الحصول على أفضل الخدمات التأمينية التي توفرها شركة القدس للتأمين لتلبية احتياجاتهم بأسعار تفضيلية ومزايا تنافسية.

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ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول والمدير العام لشركة القدس للتأمين عماد مرار.



وبموجب هذه الاتفاقية،سيتم عرض وترويج الخدمات التأمينية المقدمة من شركة القدس للتأمين والتي تتيح لعملاء البنك الحصول على برامج تأمينية مخصصة ومتعددة بأسعار وتغطيات وميزات منافسة، مثل (التأمين الصحي، تأمين السيارات، تأمين المنازل، الحوادث الشخصية، تأمين السفر) وسيتم بيعها من خلال قنوات البنك المختلفة.



وفي تعليق على توقيع الاتفاقية، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفرادفي كابيتال بنك، محمد عثمان: "تتماشى هذه الاتفاقية مع خطط كابيتال بنك باستمرار تطوير وتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة لعملائنا، وتعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم. ونحرص دوماً على اختيار شركاء رائدون في مجالهم لضمان توفير أفضل الخدمات للعملاء".



من جهته، قال المدير العام لشركة القدس عماد مرار " نحن سعداء جداً بهذه الشراكة التي ستسهم بلا شك بإيصال خدماتنا التأمينية لشريحة واسعة من العملاء. كما ستعمل على توفير منتجات تأمينية مبتكرة بأسعار وتغطيات منافسة ومستوى خدمة متميز لعملاء كابيتال بنك ".



وتأسست شركة القدس للتأمين عام 1975 وتعد من الشركات الرائدة في السوق المحلي حيث يبلغ رأس مالها 8 ملايين دينارأردني فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها حوالي 14.6 مليون دينار أردني وتوفر جميع منتجات التأمين لعملائها من شركات وأفراد.