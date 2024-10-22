كابيتال بنك يؤكد التزامه بدعم الفنانين الأردنيين ويرعى المعرض الحصري

وعكست رعاية هذا المعرض حرص البنك على تقديم تجربة مميزة لعملائه، مع تسليط الضوء على أعمال الفنانين المحليين ودعمهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم أمام جمهور مؤثر من نخبة المجتمع.
وعبرت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو عن فخرها بهذا الحدث قائلة: "جسد دعم كابيتال بنك للمشهد الفني المحلي التزامنا الراسخ بتعزيز الثقافة والفنون في الأردن، وتقديم تجارب فريدة من نوعها لعملائنا المميزين. نحن نسعى دائما لتقديم مبادرات ترتقي بتطلعات عملائنا وتضيف قيمة حقيقية لتجربتهم معنا، وندرك تماما أهمية الفن كوسيلة للتعبير الثقافي والتواصل المجتمعي. ونسعى لأن يكون هذا التعاون خطوة أخرى نحو تعزيز الروابط بيننا وبين مجتمعنا."
تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك ومن خلال رعايته لهذا الحدث الحصري أكد على التزامه بتعزيز علاقاته مع عملائه المميزين وتقديم تجارب تضيف قيمة وتساهم في دعم الفن والثقافة المحلية، إضافة إلى ترسيخ مكانته كراعٍ للفنون وداعم للمواهب المحلية.
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