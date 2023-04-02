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الأحد، 02-04-2023 01:39 م

كابيتال بنك يتبرع بـ40 سلة رمضانية لصالح أسر في محافظة المفرق

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الوكيل الإخباري - تبرع كابيتال بنك بـ40 سلة رمضانية لصالح أسر تابعةلجمعية رعاية وكافل اليتيم الخيرية ومقرها المفرق، حيث قام فريق من متطوعي كابيتال بنك بتوزيع السلال الرمضانية على المنتفعين في مقر الجمعية، التي تحتوي على مواد غذائية أساسية تكفي الأسر طيلة شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك تولين بارطو:"يحرص كابيتال بنك على تعزيز مواطنته الصالحة في المجتمع من خلال إقامة شراكات تهدف إلى تأمين الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، كتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية للمحتاجين،"مشيرة إلى أن كابيتال بنك دأب على تقديم دعمه السنوي لجمعية رعاية وكافل اليتيم الخيرية في المفرق بهدف مد يد العون والمساهمة في تخفيف العبء عن الأفراد والأسر المحتاجة.
يشار إلى أن كابيتال بنك يكفل 100 يتيم من أطفال جمعية رعاية وكافل اليتيم الخيرية في المفرق بشكل سنوي، الى جانب توزيع الطرود الغذائية على المنتفعين في شهر رمضان المبارك.
ويلعب كابيتال بنك دوراً رائداً في المساهمة في تنمية المجتمع المحلي، ويُعد شهر رمضان المبارك فرصة لمواصلة القيام بمسؤولياته الاجتماعية، وذلك عبر دعم سلسلة من الأنشطة الخيرية والإنسانية، من بينها توزيع طرود خيرية بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني.

 




 

 


 

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