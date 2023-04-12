الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

بايدن يصل إلى بلفاست وسط احتجاجات عنيفة

مصر ترفع سعر توريد القمح 50%

تراجع الصادرات يضعف الروبل الروسي

السعيدات : استهلاك 100 الف اسطوانة غاز خلال 24 ساعة

اغلاق طريق وادي شعيب بسبب انهيار ترابي

خبير: قرار تأجيل أقساط القروض بات ملحاً ومذكرة النواب غير مُلزمة للبنوك

سياحة الطفيلة: 41 ألف زائر بالربع الأول من العام

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الدولار ينخفض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم للطفل زين الدين أبو عواد

الأربعاء، 12-04-2023 03:09 م

" كابيتال بنك يتعاقد مع فندق البوليفارد أرجان من روتانا لتزويد كبار العملاء والموظفين بمزايا خاصة

Capital Bank Arjaan Agreement- image


الوكيل الإخباري - في إطار حرصه على توفير سبل الراحة والرفاهية لعملائه وفق أعلى المعايير، وقع كابيتال بنك، الرائد في توفير الحلول المصرفية في الأردن، وفندق البوليفارد أرجان من روتانا على اتفاقية مؤخراً يحصل بموجبها كبار عملاء البنك وموظفيه على خصومات خاصة عند استخدام مرافق الفندق.

اضافة اعلان


وبموجب الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك داود الغول والمديرة العامة لفندق البوليفارد أرجان من روتانا هالة مسعد نحاس والتي تمتد لعام واحد، سيحصل موظفو وكبار عملاء كابيتال بنك على العديد من المزايا إضافة إلى الخصومات المميزة على أسعار الغرف مع إمكانية ترقيتها مباشرة عند الحجز، وخصومات على مختلف مرافق الفندق ومن ضمنها تخفيض على رسوم عضوية النادي الرياضي عند الاشتراك السنوي.


وتعد هذه الاتفاقية واحدة من سلسلة اتفاقيات يعمل كابيتال بنك على توقيعها من خلال التعاقد مع شركات ومؤسسات خدماتية  عالية الجودة لتوفير مزايا إضافية لكبار العملاء الذين يوليهم البنك اهتماماً خاصاً، هذا بالإضافة الى تقديم باقة متكاملة من البرامج والحلول والخدمات المصرفية والاستثمارية المحلية والعالمية المقدمة عبرالتي صممت خصيصاً لتلبية متطلبات كبار العملاء وتوقعاتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ara

البنك العربي يجدد دعمه لتكية أم علي

WhatsApp Image 2023-04-12 at 11.00.53 AM

مركز زين يختتم بطولة PUBG Mobile الرمضانية

WhatsApp Image 2023-04-12 at 10.54.51 AM

أجهزة الصوت من سامسونج تحتل المرتبة الأولى في المبيعات العالمية للعام التاسع على التوالي

توقيع اتفاقية همة ولمة - April 2023

زين توقع مذكرة تفاهم مع مبادرة "همّة ولمّة"

KF3B9104 copy 00000

الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي عبر الاتصال المرئي الإلكتروني وتقر البيانات المالية لعام 2022

WhatsApp Image 2023-04-11 at 12.56.04 PM

الأردنية للطيران تعلن عن عرض حصري في اواخر شهر رمضان المبارك

أخبار متعلقة
920221113148244891501

لا قرار صادر عن المدعي العام بإحالة كابيتال بنك وسوسيته جنرال للمحكمة

PHOTO-2023-03-01-14-10-44

كابيتال بنك يتبرع بـ40 سلة رمضانية لصالح أسر في محافظة المفرق

WhatsApp Image 2023-03-27 at 2.43.25 PM

كابيتال بنك بالتعاون مع متحف الأطفال يقيم حفل إفطار خيرياً للأيتام

PHOTO-2023-03-01-14-10-44

كابيتال بنك يطبق نظام Oracle لإدارة علاقات العملاء (CRM)

Capital Bank chairman- Bassem Al Salem (002)

الهيئة العامة لكابيتال بنك تعقد اجتماعها السنوي العادي وتصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من رأس المال

NBI Participation in FSC in KSA- Jordan and Iraq - Image

المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك يحصل على "شهادة مزاولة الأعمال المصرفية"