" كابيتال بنك يتعاقد مع فندق البوليفارد أرجان من روتانا لتزويد كبار العملاء والموظفين بمزايا خاصة

الوكيل الإخباري - في إطار حرصه على توفير سبل الراحة والرفاهية لعملائه وفق أعلى المعايير، وقع كابيتال بنك، الرائد في توفير الحلول المصرفية في الأردن، وفندق البوليفارد أرجان من روتانا على اتفاقية مؤخراً يحصل بموجبها كبار عملاء البنك وموظفيه على خصومات خاصة عند استخدام مرافق الفندق.

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وبموجب الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك داود الغول والمديرة العامة لفندق البوليفارد أرجان من روتانا هالة مسعد نحاس والتي تمتد لعام واحد، سيحصل موظفو وكبار عملاء كابيتال بنك على العديد من المزايا إضافة إلى الخصومات المميزة على أسعار الغرف مع إمكانية ترقيتها مباشرة عند الحجز، وخصومات على مختلف مرافق الفندق ومن ضمنها تخفيض على رسوم عضوية النادي الرياضي عند الاشتراك السنوي.



وتعد هذه الاتفاقية واحدة من سلسلة اتفاقيات يعمل كابيتال بنك على توقيعها من خلال التعاقد مع شركات ومؤسسات خدماتية عالية الجودة لتوفير مزايا إضافية لكبار العملاء الذين يوليهم البنك اهتماماً خاصاً، هذا بالإضافة الى تقديم باقة متكاملة من البرامج والحلول والخدمات المصرفية والاستثمارية المحلية والعالمية المقدمة عبرالتي صممت خصيصاً لتلبية متطلبات كبار العملاء وتوقعاتهم.