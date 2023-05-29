كابيتال بنك يتعاقد مع فندق فيرمونت عمان لتزويد كبار عملاء البنك بمزايا حصرية

الوكيل الإخباري -

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وقع كابيتال بنك، الرائد في توفير الحلول المصرفية في الأردن، وفندق فيرمونت عمّان مؤخراً على اتفاقية يحصل بموجبها كبار عملاء البنك على خصومات خاصة عند استخدام مرافق الفندق.وستتيح هذه الاتفاقية، لكبار عملاء كابيتال بنك الحصول على مزايا وخصومات مميزة ومتنوعة سواء على حجوزات الغرف أو عند استخدام مرافق الفندق التي تشمل؛ المطاعم والمنتجع الصحي.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار حرص كابيتال بنك على توفير كافة سبل الراحة والرفاهية لكبار عملائه ومنحهم القيمة المضافة العالية بالتشارك مع أفضل مقدمي الخدمات في السوق المحلي، حيث وقع في وقت سابق العديد من الاتفاقيات مع شركات ومؤسسات خدماتية مرموقة، لتوفير مزايا إضافية لكبار العملاء الذين يوليهم البنك اهتماماً خاصاً، هذا بالإضافة الى تقديم باقة متكاملة من البرامج والحلول والخدمات المصرفية والاستثمارية المحلية والعالمية التي صممت خصيصاً لتلبية متطلبات كبار العملاء وتوقعاتهم.