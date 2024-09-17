كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر"

الوكيل الإخباري- في إطار التزامه المستمر بدعم التعليم والمساهمة في المبادرات المجتمعية، وقع كابيتال بنك اتفاقية لدعم برنامج "شبّك وبادر" الذي تنفذه شركة وصل للتوعية والتثقيف.

اضافة اعلان



ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة عام دراسي كامل بدءً من شهر أيلول الجاري 2024 وحتى شهر حزيران من العام المقبل 2025، سلسلة من التدريبات وورش العمل التي تعلم الطلاب كيفية إطلاق المبادرات الاجتماعية، حيث يُمنح الطلاب الفرصة لتطبيق هذه المبادرات في نهاية البرنامج.



ويهدف برنامج "شبّك وبادر" إلى التشبيك بين طلاب من مدرسة خاصة ومدرسة حكومية لخلق بيئة آمنة بينهم للتعلم والعمل الجماعي، ليكون هذا البرنامج خطوة أولية تقود إلى بلورة شخصية الطلاب وتعزيز قيمهم وإعدادهم للمشاركة بفعالية في المجتمع.



وعبّرت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو، عن فخرها بدعم هذا المشروع قائلة: "نؤمن في كابيتال بنك بأهمية التعليم ودوره في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة. إن شراكتنا مع شركة وصل للتوعية والتثقيف تهدف لخلق جسور تواصل بين الطلاب لتمكينهم من العمل معًا على تطوير مبادرات تساهم في خدمة المجتمع وتطويره."



من جهتها، أكدت شركة وصل للتوعية والتثقيف على أهمية هذا التعاون مع كابيتال بنك، مشيرةً إلى أن البرنامج يهدف إلى تغيير نمط العمل التطوعي التقليدي، حيث يتم العمل على بناء شراكات قوية بين الطلاب من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ليعملوا معًا نحو تحقيق هدف موحد.