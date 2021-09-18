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السبت، 18-09-2021 02:48 م

في إطار تطبيقه لبرنامج التثقيف المالي

كابيتال بنك يتعاون مع مدام فضة لنشر وتعزيز التوعية المصرفية بين المواطنين

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الوكيل الاخباري - بطريقة مبتكرة ومميزة، باشر كابيتال بنك بإطلاق سلسلة مصورة من الفيديوهات الفكاهية بالتعاون مع مدام فضة – شخصية ساخرة أردنية- لنشر وتعزيز التوعية المصرفية وتبسيط فكرة الخدمات المالية التي توفرها البنوك.

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ويأتي إنتاج سلسلة الفيديوهات هذه كجزء من إطلاق برنامج كابيتال بنك للتثقيف المالي، والذي يأتي ضمن إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية لكابيتال بنك، ورغبة منه في التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتوعيتهم بطريقة سهلة وبسيطة بالمنتجات والخدمات المالية والمصرفية التي تساعدهم على الادخار وإدارة أموالهم بعيداً عن التعقيد والمبالغة.


وسيقوم كابيتال بنك بإطلاق هذه الفيديوهات التثقيفية على جميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وباستخدام خاصية تلفزيون إنستغرام IGTV.

 

كما ويعمل البنك على تنظيم فعالية داخلية لموظفيه بحضور شخصية مدام فضة للتعريف بهذه المبادرة وإتاحة الفرصة للموظفين للتعرف على الشخصية عن قرب والتحاور معها في إطار تثقيفي فكاهي، بالإضافة الى دراسة عقد شراكات مع مؤسسات وبرامج تعليمية واقتصادية بهدف نشر هذا المحتوى على منصاتهم الإلكترونيةليكون متاح للطلبة والمنتفعين.


وفي تعليق على إطلاق هذا البرنامج التثقيفي، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو: "نسعى في كابيتال بنك الى دوام التواصل مع شرائح المجتمع المحلي المختلفة وتقديم الدعم اللازم لهم باستخدام كافة الطرق والوسائل المتاحة وبما يحقق لهم الفائدة المثلى.

 

ويصب مشروع التثقيف الماليفي صلب استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، لما له من أهمية في توعية أفراد المجتمع بكيفية إدارة أمورهم المالية بطريقة تضمن لهم أكبر عائد وتحقق لهم الاستقرار المادي".


وأضافت بارطو بأن إطلاق سلسلة الفيديوهات التثقيفية المالية يأتي كوسيلة من وسائل تطبيق برنامج التثقيف المالي لدى البنك، وجاء اختيار البنك لشخصية مدام فضة والتعاون معها في هذا الإطار نتيجة الشعبية التي اكتسبتها هذه الشخصية منذ إطلاقها والانتشار الواسع الذي حققته، وهو ما يتيح للبنك الوصول الى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع المحلي وتقديم النصائح والمعلومات المالية لهم بطريقة سهلة ومبسطة وبإطار فكاهي مستساغ.

 




 

 


 

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