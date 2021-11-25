كابيتال بنك يتعاون مع JBS و IBM لبناء منصة بيانات للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - في إطار تسريع برنامجه للتحول الرقمي وتقديم أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المتطورة باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) ، أعلن كابيتال بنك عن توقيعه اتفاقية مع الشركة الأردنية لإدارة الأنظمة والأعمال والوكالات JBS الشريك التجاري لشركة IBM لبناء منصة حديثة للبنك لإدارة البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

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وبموجب هذا التعاون سيستخدم كابيتال بنك منصة إدارة بيانات وذكاء اصطناعي موحدة IBM Cloud Pak for Data ،وهونظاممدعم بالذكاء الاصطناعي للبيئة السحابية يقوم بتوحيد وتبسيط عمليات تجميع وتنظيم وتحليل البيانات مما سيساعد البنك في دعم عملية صناعة القرارات القائمة على الحقائق، كما يوفر خاصية التشغيل الآلي لاكتشاف البيانات وتصنيفها وتعزيزها لتقديم البيانات الجاهزة لدوائر الأعمال بوقت قياسي، وبالتالي تحسين إنتاجية موظفيه وتعزيز كفاءة العمل وانشاء تجارب عملاء أكثر أماناً، إضافة إلى تقليص الوقت والجهد المطلوبين لتنفيذ العمليات.



كما ستساعد حلول ونماذج التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) كابيتال بنك على فهم سلوك العملاء والتنبؤ بإجراءاتهم المستقبلية وإدارة علاقتهم مع البنك في مراحلها المختلفة، ومساعدة البنك على تقليل المخاطر وإدارتها من خلال تحسين جودة الاكتتاب الائتماني وتحسين عملية الموافقة على الائتمان، والكشف عن ومنع الاحتيال المالي، وتحسين إجراءات اعرف عميلك (KYC) من خلال تحليل سلوك العملاء واكتشاف الحالات التي تساعد البنك في إدارة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة أكبر.



وستساعد حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أيضاً في عمليات مركز خدمة العملاء، من حيث تحويل مكالمات العملاء الواردة إلى نصوص واستخراج الأنماطمنها مثل الأسباب الأكثر شيوعًا للاتصال والشكاوى المتكررة ومدى جودة هذه المكالمات وغيرها، وتحليلها والوقوف على أسبابها وطرق علاجها بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. كما وسيتمكن كابيتال بنك من دراسة وتحليل سبل تحفيز الإنفاق عبر بطاقات الائتمان، ليتمكن من تطوير وتوفير الخدمات والحلول المناسبة للعملاء والتي تتلاءم مع أنماط حياتهم المختلفة.



وقال رئيس إدارة العمليات في كابيتال بنك، عزالدين أبو سلامة: "يعتبر كابيتال بنك رائداً في التحول الرقمي، حيث تعد إدارة ومعالجة البيانات كأحد أهم الدعامات الأساسية في رحلة التحول الرقمي، التي من شأنها أن تضيف إلى هذه الرحلة بُعد الذكاء الاصطناعي والذي سيسهم في رفع كفاءة العمليات وتقديمها بجودة عالية بالإضافة إلى ما سيقدمه من بُعد جديد في عملية تطوير المنتجات وتسويقها وبالتالي تمكين دوائر الأعمال في البنك من طرح منتجات متوائمة مع الحاجات الفردية لعملائنا. وفي هذا السياق تأتي شراكتنا مع شركةJBS من خلال شريكها التجاري IBM، حيث قمنا باعتماد الجيل الأخير من الخوادم المتخصصة في معالجة البيانات (Netezza Performance Server)".



من جانبه، قال رئيس إدارة البيانات في كابيتال بنك، بهاء عورتاني:"يأتي تعاوننا مع شركتي JBS وIBM إيماناً من كابيتال بنك بأهمية توفير التقنيات المتطورة وعالية المستوىلإدارة البيانات وتطوير تطبيقاتالتعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين أداء خدماتنا المصرفية ومواكبةً منا للتطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي العالمي وتدعيم البنية التحتية الرقمية للبنك لضمان انسيابية وكفاءة العمل".



وأعرب مدير برامج التحول الرقمي في شركة JBS، خالد القاضي عن اهمية اعتماد حلول الذكاء الاصطناعيفي القطاع المصرفي الاردني لتمكين البنوك من تقديم الحلول الأنسب لعملائها وتزويدهم بحلول خدمية رائدة؛ وبما أن كابيتال بنك من البنوك المتميزة محلياً وإقليمياً في مجالات التحول الرقمي، فقد قرر البنك اعتماد حلولIBM Cloud Pak for Data و Netezza Performance Server التي ستعمل على مركزة البيانات في منظومة رئيسة واحدة تمكنه من تحليل البيانات واتخاذ القرارات بشكل سريع، مدروس واستباقي.

