كابيتال بنك يتوج موظفيه الفائزين في بطولة الشطرنج الثالثة 2021

الوكيل الاخباري - توّج رئيس إدارة الخزينة والاستثمار ورئيس لجنة النشاط الاجتماعي في كابيتال بنك، علي أبو صوي، يوم الجمعة الموظفين الفائزين ببطولة "كابيتال بنك الثالثة للشطرنج 2021"، التي عقدت في مقر البنك الرئيسي تحت إشراف الإتحاد الملكي الأردني للشطرنج وانتهت بفوز كل من توفيق شوباش في المركز الأول، وأحمد خيري في المركز الثاني، وعبد الرحمن أبو لبدة في المركز الثالث.

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وكرّم أبو صوي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة لتقديم درع شكر وتقدير لكل من الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج لتعاونه الدائم في إنجاح بطولات البنك والحكم الدولي / نسرين كنعان على تميزها في إدارة البطولة.



امتازت البطولة في دورتها الثالثة، بالأجواء التنافسية الإيجابية والحماسية الشديدة، حيث تنافس على البطولة 10 لاعبين من موظفي وموظفات كابيتال بنك واتبع المشاركون نظام اللعب (round robin) بواقع 9 جولات حسب النظام السويسري ولمدة 30 دقيقة لكل لاعب.



وكان كابيتال بنك، قد نظم في شهر شباط من عام 2020بطولة الشطرنج الثانية لموظفيه وذلك في مقر الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، ويأتي تنظيم هذه البطولة من قبل كابيتال بنك، لتعزيز التعاون والروابط الاجتماعية وروح الفريق الواحد بين الموظفين خارج إطار العمل الرسمي، وبما يعود بالفائدة على عمل البنك عموماً.