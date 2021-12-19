الأحد 19-12-2021
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الأحد، 19-12-2021 10:45 ص

كابيتال بنك يتيح الفرصة لموظفيه لاصطحاب أطفالهم لمتحف الأطفال

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الوكيل الاخباري - بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وفي إطار مسؤوليته المجتمعية الداخلية، قدّم كابيتال بنك لموظفيه تذاكر مجانية لاصطحاب أطفالهم في رحلة معرفية تعلّمية تفاعلية إلى متحف الأطفال.

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وتمكَن الموظفون وأطفالهم من الاستمتاع بجولات استكشافية اطلعوا خلالها على أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضات المتحف وفي ساحته الخارجية، بالإضافة إلى الانخراط في عدد من الأنشطة اليومية التي تُقدم في المرافق التعليمية داخل المتحف، كاستديو الفن، ومختبر الاختراع، والمكتبة، والحديقة السرية.


ويسعى كابيتال بنك وباستمرار إلى تعزيز سبل التواصل فيما بينه وبين موظفيه من جهة، وبين الموظفين أنفسهم من جهة أخرى، لخلق بيئة عمل محفزة ومثالية ومليئة بالتقدير والولاء، تساعد على زيادة انتاجيتهم وتقديم أفضل ما لديهم.

 




 

 


 

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